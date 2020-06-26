أرخص هاتف ذكي في مصر .. بـ 1111 جنيها فقط

يبحث الكثيرون عن اقتناء هاتف ذكي بشاشة كبيرة و كاميرا جيدة مقابل سعر زهيد، إلا أن هذه الأمنية ليست بالسهلة فى هذه الفترة، نظرًا لتعدد شركات و إصدارات الهواتف الذكية، وبالتالي ارتفاع سعرها تدريجيًا مع كثرة تطورها، و لكن هل فكرت من قبل أنه يمكنك اقتناء هاتف ذكي يوفر كل الميزات التى ترغب بها فقط بـ 1111 جنيهًا ؟
الإجابة ستجدها عند علامة ألكاتيل الفرنسية الشهيرة، التى طرحت هاتفها الاقتصادي Alcatel 1X، حيث الشاشة الكبيرة و المواصفات المثالية مقابل سعر استثنائي.
جاء بشاشة قياس 5.3 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، والذى تم إطلاقه فى 2018، بمعالج Mediatek MT673 بقوة 1.3 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 1 و 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.
ويقدم هاتف Alcatel 1X كاميرا خلفية أساسية دقة 13 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقة 8 ميجابيكسل مع فلاش LED قوى، من أجل أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.
ويعمل Alcatel 1X بنظام أندرويد Android 8.1 Oreo، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB العادى، ويحتوى على بطارية جيدة سعة 2460 ميللى أمبير.
يمكنك إقتناء الهاتف عبر متاجر التجزئة الإلكترونية، حيث يأتى بأربعة ألوان هى الأزرق والأسود والذهبي والوردي.