أرخص هاتف ذكي في مصر .. بـ 1111 جنيها فقط

الإجابة ستجدها عند علامة ألكاتيل الفرنسية الشهيرة، التى طرحت هاتفها الاقتصادي Alcatel 1X، حيث الشاشة الكبيرة و المواصفات المثالية مقابل سعر استثنائي.

جاء بشاشة قياس 5.3 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، والذى تم إطلاقه فى 2018،

بمعالج Mediatek MT673 بقوة 1.3 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 1 و 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.