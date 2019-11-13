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تكنولوجيا

بـ 1000 جنيه فقط .. اشترِ أرخص وأقوى هاتف ذكى فى مصر | صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:24 م
alcatel 1x
alcatel 1x
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كريم جمال
أصبح من المعتاد دفع الكثير من المال مقابل الحصول على هاتف ذكى معقول، ولكن إذا وجدت هاتفا ذكيا متوسط المواصفات مقابل سعر يتخطى الألف جنيه بكسور، ماذا ستفعل؟

وبمناسبة اقتراب خصومات البلاك فرايداى، نرشح هذا الهاتف لكم، الذى يبلغ سعره 1060 جنيهًا مصريًا فقط، ويوفر تجربة معالج ثمانى النواة، مع كاميرا أساسية متوسطة وأخرى أمامية جيدة.

إنه هاتف Alcatel 1X، الذى يأتى بشاشة قياس 5.3 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، والذى تم اطلاقه فى العام الماضى.

يأتى Alcatel 1X بمعالج Mediatek MT673 بقوة 1.3 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 1 و 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يمتلك Alcatel 1X كاميرا خلفية أساسية دقة 13 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقة 8 ميجابيكسل مع فلاش LED قوى.

ويعمل Alcatel 1X بنظام أندرويد Android 8.1 Oreo، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB العادى، ويحتوى على بطارية جيدة سعة 2460 أمبير.

يمكنك شراء الهاتف عبر العديد من المتاجر الإلكترونية الشهير، أو الموزعين المعتمدين على مستوى الجمهورية، ويأتى بأربعة ألوان هى الأزرق والأسود والذهبي والوردي، فقط مقابل 1060 جنيهًا.

 
بـ 1000 جنيه فقط .. اشترِ أرخص وأقوى هاتف ذكى فى مصر | صور
بـ 1000 جنيه فقط .. اشترِ أرخص وأقوى هاتف ذكى فى مصر | صور
بـ 1000 جنيه فقط .. اشترِ أرخص وأقوى هاتف ذكى فى مصر | صور
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