ببطارية عملاقة.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy M31.. اعرف السعر والمواصفات

أعلنت شركة سامسونج "Samsung"، أمس، عن هاتفها الذكي الجديد من فئة جالاكسي المسمي Galaxy M31 والذي الإضافة الأحدث لسلسة العام الماضي Galaxy M30.





وبحسب ماذكر موقع "androidauthority"، يستهدف هاتف جالاكسي إم31 جيل الألفية الشغوف بالتقنية، والذي أعلن عنه في الهند، الإضافة الأحدث لسلسلة جالاكسي إم Galaxy M.





- مواصفات سامسونج جالاكسي M31:





يمتاز سامسونج جالاكسي إم31، الجديد بأنه يقدم أربع كاميرات خلفية، تبلغ دقة الرئيسية 64 ميجابكسل، إلى جانب شاشة Super AMOED من سامسونج، وببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير/ الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.





وكما يمتاز هاتف جالاكسي إم31، بقدرة تصوير هائل مع تسجيل الفيديو بدقة 4K، والتصوير بتقنية التسلسل الزمني، والتصوير البطيء، والتصوير الفائق الثبات، ويمتاز أيضًا بأنه يأتي مع وضع مخصص للتصوير الليلي.





ويحتوي هاتف جالاكسي إم31، الذي يزن 191 جراما ويأتي بسماكة 8.9 ميليمترات، على شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD، وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. ويحتوي أيضا على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611 الذي يعمل بتردد 2.3 جيجاهرتز.





وتأتي كاميرات الهاتف الخلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن قطع في الشاشة، فتبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وهي تمتاز بقدرتها على تسجيل الفيديو بدقة 4K، والتصوير البطيء. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.





وتقول شركة Samsung أن بطارية الهاتف التي تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة يمكنها أن تدوم بسهولة لمدة يومين من الاستخدام، تقسم الشركة هذا الأمر إلى أنواع مختلفة من الاستخدام: ما يصل إلى 21 ساعة من استخدام الإنترنت، وما يصل إلى 48 ساعة للمكالمات، وما يصل إلى 26 ساعة لتشغيل الفيديو ، وما يصل إلى 119 ساعة لتشغيل الموسيقى.





- سعر هاتف Galaxy M31:





تعتزم شركة "سامسونج" طرح جهاز جالاكسي إم31، في الهند اعتبارا من 5 مارس المقبل بسعر يعادل 208 دولارات أمريكية لخيار 6 / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 222 دولار أمريكي لخيار 6 / 128 جيجابايت. ولم توضح الشركة أية معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.







