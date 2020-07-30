شاهد| تسريب صور Samsung Galaxy Z Fold 2 5G قبل المؤتمر الرسمي

كشفت أحدث التسريبات عن صور لتحفة سامسونج المنتظرة Samsung Galaxy Z Fold 2 5G، وذلك قبل المؤتمر الرسمي المخصص للكشف عن تفاصيل الهاتف الأيقوني الجديد.





وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، كشفت الصور المسربة عن تفاصيل تصميم هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 5G قبل الميعاد المحدد لإطلاقه الأسبوع المقبل فى 5 أغسطس القادم.





وهو الموعد الذى حددته سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها الذكية فى فئة الـ Flagship، وهما Samsung Galaxy Z Fold 2 5G و Samsung Galaxy Note 20.





وأظهرت الصور هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 5G فى لونين هما النحاسي الذهبي و الأسود، وهو الهاتف الثالث بشاشة قابلة للطي من الصانع الكورى العريق، وسيكون سعره 1980 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.





وسيأتى Samsung Galaxy Z Fold 2 5G بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع OLED، أما الشاشة الداخلية قياس 7.7 بوصة من نوع Super AMOLED، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.





كما تم تزويد Samsung Galaxy Z Fold 2 5G بكاميرا ثلاثية دقة 12 و 16 و 64 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي، وأخري أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.



