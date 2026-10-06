السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27.. الموعد والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم الخليجية والعربية المواجهة المرتقبة بين منتخب السعودية ونظيره الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، حيث يسعى المنتخبان لإنهاء مشوارهما في البطولة بالتتويج باللقب.

موعد مباراة السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27

تقام مباراة السعودية والإمارات في نهائي «خليجي 27» في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، في مواجهة مرتقبة على لقب البطولة الخليجية.

ويبحث المنتخبان عن حسم المباراة لصالحه والتتويج بكأس الخليج، بعد مشوار ناجح قادهما إلى المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لنهائي خليجي 27

يمكن متابعة مباراة السعودية والإمارات في نهائي «خليجي 27» عبر عدد من القنوات الرياضية، وهي:

الرياضية السعودية.

الكأس القطرية.

أبوظبي الرياضية.

حكم مباراة السعودية والإمارات

أسندت مهمة إدارة نهائي «خليجي 27» إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، بينما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد الكويتي سعود الشمالي حكمًا خامسًا، ضمن الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية.

طاقم تقنية الفيديو

ويتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد «VAR»، ويعاونه الهولندي أروين بلانك، بينما يتولى البحريني إسماعيل حبيب مهمة المساعد الثاني لحكم الفيديو.

ويقوم العماني إبراهيم الحوسني بدور مقيم الحكام خلال المباراة النهائية.

مشوار السعودية والإمارات إلى النهائي

حجز منتخب الإمارات مقعده في المباراة النهائية بعد نجاحه في تخطي منتخب سلطنة عمان بهدف دون رد، خلال مواجهة الدور نصف النهائي التي أقيمت مساء السبت الماضي.

وواصل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة ليضرب موعدًا مع المنتخب السعودي في النهائي، بينما نجح منتخب السعودية في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ليصبح على موعد مع مواجهة قوية أمام الإمارات في ختام منافسات «خليجي 27».

وتتجه أنظار الجماهير الخليجية والعربية إلى المباراة النهائية، في انتظار تحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي.