بعد سنوات من التعاون.. بريطانيا تستجيب للضغط الأمريكي وتقرر إنهاء وجود هواوي وتفكك شبكات 5G

في قرار مفاجئ وسريع قامت المملكة المتحدة بحظر شركة Huawei هواوى الصينية وسحب جميع معداتها لشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G في البلاد، وذلك بحلول عام 2027.





وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن الحكومة البريطانية أعلنت أنه تم منح شركات مثل BTGOF وVodafone فودافون القيام بتولى إزالة معدات هواوى لشبكات 5G حتى عام 2027، حيث قال وزير الإعلام والثقافة البريطانى أوليفر دودن إن العقوبات الأمريكية التى فرضت على الشركة منذ العام الماضى غيرت المشهد بشكل كبير.









وأضاف دودن إنه نظرا لعدم اليقين من الاتهامات التى تلاحق الشركة حول سلسلة التوريد الخاصة بها ، لم تعد المملكة المتحدة على ثقة من أنها ستتمكن من ضمان أمن وسلامة معدات هواوى المستقبلية.





وفقا لـ CNN فإن القرار هو بمثابة انتصار كبير لإدارة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، التى طالما حثت حلفاءها الأوروبيين على حظر الشركة وإخراجها من بلادهم، لاعتبارها خطرا على الأمن القومى الأمريكى والأوروبى معا، ولاتهامها أكثر من مرة بقيامها بأعمال تجسس، وتنفيذ خطط الحزب الشيوعى الصينى.





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ومن المحتمل أن يؤثر القرار البريطانى على خطتها في إنشاء مشروع 5G على الأقل لمدة عامين، حيث ستعتمد على عدد من الشركات اليابانية والكورية الجنوبية مثل شركات NEC و سامسونج في تكملة البنى التحتية.





وبدأت الحكومة الأمريكية معركتها ضد شركة هواوى في شهر مايو العام الماضى حيث قامت وزارة التجارة الأمريكية بوضعها على القائمة السوداء للتعاون التجارى، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها أو مدها بالتكنولوجيا الأمريكية.





وكانت الحكومة البريطانية تسلمت تقارير أمنية لإعادة تقييم المخاطر التي تشكلها شركة هواوى واتضح أن الشركة تعتمد على استخدام تكنولوجيا غير موثوق فيها، وتسببت العقوبات الأمريكية على الشركة في حرمانها من استخدام تكنولوجيا تعتمد على الملكية الفكرية الأمريكية، الأمر الذى جعل الشركة تعتمد على تكنولوجيا غير معلومة المصدر ومن الممكن أن تضر بمشروع شبكات 5G ، أو أن تستخدم لأغراض أخرى.



