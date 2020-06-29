AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب الضغوط الأمريكية.. أوروبا تتجه للاستعانة بمنافسى هواوى لإتمام مشروع شبكات الـ5G

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:01 ص
أوروبا تتجه لمنافسى
أوروبا تتجه لمنافسى هواوى لإتمام مشروع شبكات 5G
Advertisements
ندى على
فى ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على شركة هواوى الصينية، بعد وضعها على القائمة السوداء، منذ العام الماضى، واتهامها بأنها خطر على الأمن القومى الأمريكي، تتجه دول أوروبا المتعاونة مع الشركة خاصة بريطانيا إلى إنهاء الشراكة معها واستبدال هواوى بمنافسين آخرين لإتمام مشروع شبكات الـ 5G

وبحسب وكالة فرانس برس فإن الدول الأوروبية وعلى رأسهم بريطانيا تفكر في التعاون مع عدد من الشركات اليابانية والكورية الجنوبية مثل شركات NEC و سامسونج في تكملة البنى التحتية والإنتهاء من 5G


وتواجه أوروبا تحديا كبيرا في إقصاء شركة هواوى الصينية بسبب كفاءة وقدرات الشركة في تطوير تكنولوجيا 5G، وكذلك لقلة عدد الشركات التى تقوم بهذا المشروع. 

وتعتبر الشركتان الوحيدتان اللتان تستحوذان على سوق تطوير تكنولوجيا 5G هما شركتا نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية، وبحسب خبراء فإن الاعتماد على الشركات اليابانية والكورية الجنوبية سيمثل مخاطرة كبيرة لقلة خبرة هذه الشركات في مجال 5G .  

ومؤخرا، طلب مسؤولون في الحكومة البريطانية من عدد من شركات الاتصالات في البلاد، تخزين أكبر عدد ممكن من المعالجات التى تقوم شركة هواوى الصينية ببيعها لهم خوفا من أى عقوبات أمريكية محتملة على الشركة في الفترة القادمة. 

وطلب المركز الوطني للأمن السيبراني NCSC ، أرسال خطاب إلى شركات الإتصالات لتخزين المعالجات والمعدات اللازمة لتطوير شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G في بريطانيا.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، حدد الموعد النهائى لبقاء شركة هواوى الصينية في المملكة المتحدة بحلول عام 2023، وذلك بعد الضغط الشديد من الولايات المتحدة الأمريكية على بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية لإخراج الشركة من بلادهم وإنهاء جميع العقود التجارية معها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا تخطط لمنع هواوي من المشاركة في شبكة الجيل الخامس

بناء على طلب ترامب.. بريطانيا تتجه لحظر الشركات المتعاملة مع هواوي

هواوي تطلب من سامسونج و سكي هاينيكس مدها بالمعالجات وتجاهل قرارات ترامب

الحكومة الأمريكية تتجه لتخفيف القيود على الشركات المتعاونة مع هواوي

خوفا من عقوبات محتملة .. الحكومة البريطانية تطلب من شركات الاتصالات تخزين معدات هواوي

ترشيحاتنا

وزير التعليم لصدى البلد : إجازة الخميس القادم لن تطبق على امتحانات الثانوية العامة

لماذا يجب نفض الفراش قبل النوم 3 مرات؟.. اعرف السبب

تقارير: الأهلي السعودي يقرر بيع يوسف البلايلي

قمة الرعب.. شبح طفلة باكي يستنجد بالمارة

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند