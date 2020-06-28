تويتر يتعهد بتخفيف القيود على تغريدات 5G بعد انتقاد المستخدمين

تعهد موقع تويتر Twitter بتخفيف القيود الشديدة على التغريدات التى تتناول معلومات متعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، بعدما انتقد عدد كبير من المستخدمين تويتر بسبب تصنيف تغريداتهم على أنها مضللة في حين أنها لم تشارك في ربط 5G بانتشار فيروس كورونا.





وبحسب موقع Engadget فإن تويتر وعد مستخدميه بـ تحسين دقة نظام وضع العلامات التحذيرية والتحقق من عدد أقل من التغريدات التي تقوم بربط انشاء شبكات 5G بتفشى فيروس كورونا، حيث تعمل الشركة على تطوير قدرات تلقائية جديدة للتركيز بشكل أكبر على التغريدات ذات الصلة.





واعتذر موقع تويتر لمستخدميه عن أى مشكلات حدثت للمستخدمين، بسبب اللبس أو عدم الدقة في اختيار التغريدات التى يجب أن توضع في قائمة المعلومات المضللة





وكان موقع تويتر قام بتفنيد التغريدات التى تضم أخبارا ومعلومات تربط بين انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 و5G ، ووضعها في أيقونات وعلامات تحمل رسائل تحذيرية أسفلها، باعتبارها معلومات مضللة.





وقام تويتر بهذه الخطوة بسبب ازدياد أعمال حرق الأشخاص لأبراج شبكات 5G، حيث تم حرق عدد من أبراج شبكات 5G ، وصل إلى أكثر من 90 برجا في أماكن متفرقة في المملكة المتحدة، كما شهدت هولندا أيضا ارتفاعا ملحوظا في حرق هذه الأبراج.



