تويتر يتعهد بتخفيف القيود على تغريدات 5G بعد انتقاد المستخدمين

وكان موقع تويتر قام بتفنيد التغريدات التى تضم أخبارا ومعلومات تربط بين انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 و5G ، ووضعها في أيقونات وعلامات تحمل رسائل تحذيرية أسفلها، باعتبارها معلومات مضللة.

وقام تويتر بهذه الخطوة بسبب ازدياد أعمال حرق الأشخاص لأبراج شبكات 5G، حيث تم حرق عدد من أبراج شبكات 5G ، وصل إلى أكثر من 90 برجا في أماكن متفرقة في المملكة المتحدة، كما شهدت هولندا أيضا ارتفاعا ملحوظا في حرق هذه الأبراج.

In the last few weeks, you may have seen Tweets with labels linking to additional info about COVID-19. Not all of those Tweets had potentially misleading content associating COVID-19 and 5G. We apologize for any confusion and we're working to improve our labeling process. (1/4)