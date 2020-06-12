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تكنولوجيا

تويتر يطرح رموزا تعبيرية للتغريدات.. تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:01 ص
تويتر يطرح رموز تعبيرية
تويتر يطرح رموز تعبيرية للتغريدات.. تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
كشفت تسريبات أن منصة تويتر  الأشهر ف العالم للتدوينات القصيرة، تختبر ميزة جددة ستمكن المستخدمين من التفاعل على التغريدات باستخدام الرموز التعبيرية Emotions.

وبحسب موقع gadgets التقني، أوضحت المدونة المتخصصة فى التكنولوجيا جين مانشون وونج، أن المستخدمين سيكونوا قادرين على التفاعل مع التغريدات على تويتر Twitter باستخدام الردود السريعة "الإيموشنز"، بينما أشار تقرير اَخر أن الشركة كانت قد اختبرت الميزة قبل ذلك فى عام 2015، ولكن لم يتم الإعلان عنها لأسباب غير معروفة.

و جربت الشركة آلية استخدام الرموز التعبيرية، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار واحدًا من أصل 36 رمزًا تعبيريًا، كشكل من أشكال رد الفعل على تغريدة دون الحاجة إلى إعادة تغريدها أو التعليق عليها.

وشاركت وونج تغريدة عبر حسابها الرسمي على Twitter، قائلة " شعور جيد الكتابة بشكل مختلف"، وعلقت على تدوينتها بإضافة بعض من الرموز التعبيرية التى تشير إلى أن الميزة الجديدة ستوفر التعليق على التغريدات باستخدام الرموز التعبيرية "الإيموشنز".

يذكر أن العديد من منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram أتاحت ميزة الرد على المنشورات باستخدام رمز تعبيري، وبدأ الأمر منذ إنشاء تطبيق فيسبوك حيث سمح لمستخدميه الضغط على رمز الإعجاب فى شكل من أشكال الرد على المحتوي بأنه أعجب الشخص دون الحاجة إلى تعليق، وفى عام 2016 طورت فيسبوك الميزة وأضافت رموز تعبيرية أخري وهي Love و Angry و haha و غيرها من الرموز التعبيرية.

جدير بالذكر، أن الميزة الجديدة ستوفر على المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter التعليق على التغريدات، حيث يمكنهم إبداء رأيهم من التدوينة من خلال الرموز التعبيرية فقط، بينما لم تصدر تويتر أي تفاصيل أخرى عن الميزة الجديدة حتى الاَن.
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