تويتر تزيل مقطع فيديو لـ ترامب لهذا السبب.. شاهد

تويتر Twitter ، بوضع علامة تحذيرية على مقطع فيديو جديد نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي بالموقع. مرة أخرى، قامت الشركة المالكة لمنصة التغريدات المصغرة





وبحسب ما ذكره موقع "explica"، أضاف موقع تويتر علامة تحذيرية توضح أن مقطع فيديو ترامب مزيف ومتلاعب به، حيث احتوى المقطع جزءا مزيفا نسب لشبكة سي إن إن CNN عن طفل عنصري.





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ووفقا لتويتر، فإن الفيديو تم التلاعب به ليبدو كما لو أنه تم بثه عبر شبكة CNN، ويتضمن الفيديو طفلين صغيرين يركضان وكتب فيه عبارة تشير إلى العنصرية تقول "طفل مرتعب يهرب من طفل عنصري".





وعلى خطى تويتر، أزالت شركة فيسبوك يوم الخميس الماضي، إعلانات الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أظهرت بشكل واضح رمزا نازيًا.





يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تزيل فيها تويتر مقع فيديو أو تغريدة للرئيس الأمريكي ترامب، حيث أزالت في بداية الشهر الجاري، مقطع فيديو نشرته حملته الرئاسية يضم مجموعة صور للاحتجاجات في أمريكا وصوت ترامب في الخلفية، معللة تويتر ذلك بأن الفيديو ينتهك حقوق الطبع والنشر.





الجدير بالذكر أن شركة تويتر أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الماضي، والذي يعد أحد السياسيين الأكثر الأكثر استخداما لمنصة التغريدات القصيرة تويتر Twitter، حيث أدي الصراع القائم بين الطرفين إلى شن هجوم من جانب ترامب على جميع شركات التواصل الاجتماعي بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.



