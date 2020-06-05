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تكنولوجيا

تويتر تثير غضب ترامب من جديد بعد إزالة مقطع فيديو.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:38 م
ترامب تويتر
ترامب تويتر
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شيماء عبد المنعم
أزالت شركة تويتر Twitter، مرة أخرى تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتى تحتوي على مقطع فيديو نشرته حملته الرئاسية أمس، معللة ذلك بأن الفيديو ينتهك حقوق الطبع والنشر.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، نشر مقطع الفيديو بواسطة حسابات TeamTrump وTrumpWarRoom، والذي يضم مجموعة صور مقاطع فيديو لمسيرات الاحتجاج وحالات العنف التى نشبت أعقاب وفاة جورج فلويد، ويتكلم ترامب في خلفية المقطع.


وقال متحدث باسم تويتر: "إن مقطع الفيديو أزيل وفقا لسياسة حقوق النشر الخاصة بالمنصة، وأضاف: "إننا نستجيب لشكاوى حقوق الطبع والنشر الصالحة التي أرسلها إلينا مالك حقوق الطبع والنشر أو ممثلوه المعتمدون"، لكنه لم يذكر من قدم الشكوى.

وردا على هذه الخطوة، اتهمت حملة الرئيس ترامب شركة تويتر رئيسها التنفيذي جاك دورسي بـ "مراقبة" رسالة تراميب المفعمة بالوضوح، وقد وقع الرئيس الأمريكي أمرأ تنفيذيا أواخر الشهر المنصرم، يلغي قانونا يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وذلك بعد أن قام موقع التدوينات العالمي بوضع ملصقا يصف اثنين من تغريدات ترامب بالمضللة.

وكان ترامب قد أشار في تغريدته الأولى التى اعتبارها تويتر تحتوي معلومات مضللة، إلى مسألة التصويت عبر البريد للانتخابات الأمريكية قد تتضمن طرق احتيال، كما وصفت المنصة تغريدة أخرى لترامب عن الاحتجاجات في مينيابوليس بأنها "تمجد العنف".

جدير بالذكر أن حملة ترامب قد نشرت فيديو مدته 3 دقائق و45 ثانية ، الأربعاء الموافق 3 يونيو الجاري، على قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك الخاصتين بالحملة، وقد حصد المقطع أكثر من 1.4 مليون مشاهدة على كلا المنصتين.
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