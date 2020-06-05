بعد موجة احتجاجات عنيفة.. مينيابوليس تشهد مراسم تأبين جورج فلويد.. فيديو

فجرت وفاته موجة احتجاجات عنيفة على مستوى البلاد وصلت إلى أعتاب البيت الأبيض وأثارت جدلا عن العرق والعدالة.

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وبدأت مراسم تأبين جورج فلويد في منيابوليس حيث كان من بين المشاركين أفراد من أسرة فلويد والقس جيسي جاكسون وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسناتور عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي.





وحرص مئات الأشخاص على الحضور إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.





ونقل جثمان فلويد إلى الجامعة، فيما جثا أمامه رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا ارادوندو، في حركة رمزية تندد بعنف الشرطة في وجه الأمريكيين من أصل إفريقي.