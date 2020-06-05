AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد موجة احتجاجات عنيفة.. مينيابوليس تشهد مراسم تأبين جورج فلويد.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:34 ص
تأبين جورج فلويد
تأبين جورج فلويد
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء من خلاله نعى مئات الأشخاص في مدينة منيابوليس الأميركية جورج فلويد، اوهو الذي فارق الحياة على أيدي ضباط شرطة أمريكيين.

فجرت وفاته موجة احتجاجات عنيفة على مستوى البلاد وصلت إلى أعتاب البيت الأبيض وأثارت جدلا عن العرق والعدالة.

أقرا أيضا 
بسبب مقتل جورج فلويد.. حل إدارة الشرطة في مينيابوليس

وبدأت مراسم تأبين جورج فلويد في منيابوليس حيث كان من بين المشاركين أفراد من أسرة فلويد والقس جيسي جاكسون وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسناتور عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي.

وحرص مئات الأشخاص على الحضور إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.

ونقل جثمان فلويد إلى الجامعة، فيما جثا أمامه رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا ارادوندو، في حركة رمزية تندد بعنف الشرطة في وجه الأمريكيين من أصل إفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: قوات الحرس الوطني تصل منيابوليس

فرض حظر تجول في منيابوليس بعد احتجاجات عنيفة على مقتل جورج فلويد

العملاق اللطيف.. من هو جورج فلويد أشهر رجل في العالم بعد زلزال مقتله

قاتل جورج فلويد كان ضابطًا زميله في الماضي.. والكارثة بدأت بـ 20 دولارا مزورة..تفاصيل

زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تطلب الطلاق

رغم تفشي كورونا.. حشود بالمئات في انطلاق مراسم تأبين جورج فلويد

ترشيحاتنا

سر وفاة الشباب.. أصحاب فصيلة دم واحدة الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا

بعد شائعة زواجه من نيللي كريم .. معلومات عن عمرو إسلام أبرزها "أنتيم الهضبة".. صور

دون تكاليف.. 5 طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين فى دقائق

ترامب يوجه الشكر لـ إيران..بعد إطلاق سراح البحار الأمريكي مايكل وايت

اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور