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أخبار العالم

أحسنت .. ترامب يشكر نفسه على انخفاض معدل البطالة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:23 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل لنفسه، بشأن تقرير حول تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر بعد نشر التقرير الحكومي للوظائف لشهر مايو "حقا تقرير وظائف كبير.. أحسن الرئيس ترامب".

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وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في العاشرة صباحا للحديث عن تقرير الوظائف الجديد وأرقام البطالة.

ونشرت الحكومة الأمريكية التقرير الشهري لوزارة العمل الذي أكد تراجع معدل البطالة إلى 13.3% ، الشهر الماضي وذلك بعد إضافة 2.5 مليون وظيفة، مقابل 14.7% في ابريل.

بينما ارتفعت الوظائف في  القطاعات غير الزراعية في أمريكا بنحو 2.509 مليون وظيفة، بعدما كانت عند 20.687مليون في أبريل 
الماضي.
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