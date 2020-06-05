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أخبار العالم

ترامب يوجه الشكر لـ إيران..بعد إطلاق سراح البحار الأمريكي مايكل وايت

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:52 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أطلقت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، سراح البحار الأمريكي مايكل وايت المحتجز لديها منذ 2018.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لدى وصول مايكل وايت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة أمريكية.

وقال ترامب: "من الرائع أن يكون لدي مايكل منزل الآن.. لقد وصل للتو.. شكرا لـ إيران.. لم تنتظر حتى بعد الانتخابات الأمريكية لإبرام الصفقة الكبرى.. سأفوز. وستعقد صفقة أفضل الآن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس أن البحار السابق مايكل وايت، غادر المجال الجوي الإيراني وسيعود لمنزل أسرته قريبا.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني أن أعلن أن المخضرم البحري مايكل وايت، الذي احتجزته إيران لمدة 683 يومًا، أصبح على متن طائرة سويسرية غادرت المجال الجوي الإيراني.. ونتوقع أن يعود إلى منزل عائلته في أمريكا قريبًا جدًا.

وعلقت والدة العسكري الأمريكي السابق التي تدعى جوان وايت، قائلة إن نجلها غادر إيران التي أفرجت عنه بعد قرابة عامين على اعتقاله.

وأضافت جوان وايت في بيان "أعلن أن الكابوس انتهى وابني في طريق العودة بسلام إلى الوطن".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن وايت استقل طائرة تابعة للحكومة السويسرية، وتوجه المبعوث الخاص لشؤون إيران في الإدارة الأمريكية، براين هوك، برفقة طبيب إلى مدينة زيورخ للقاءه.

واعتقل وايت في يوليو 2018ـ وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ونشر معلومات سرية عبر الإنترنت.

ويأتي إطلاق سراح وايت ضمن صفقة تبادل شملت الباحث الإيراني سيروس أصغري، الذي عاد إلى وطنه مؤخرا بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه.
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