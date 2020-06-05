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أخبار العالم

الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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رويترز
قالت منظمة الصحة العالمية إن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسط تخفيف إجراءات العزل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة: قولها، إنه فيما يتعلق بالاتجاهات التصاعدية الطفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".

وأكدت أن الأمر لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي يختفي فيها الفيروس من كل مكان في العالم.

وعن الاحتجاجات الأمريكية، ناشدت هاريس، المحتجين الأمريكيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التجمع.
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