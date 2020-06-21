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تكنولوجيا

بـ 5 خطوات فقط.. تعرف على كيفية إنشاء تغريدة صوتية على تويتر

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:01 م
تعرف على كيفية إنشاء
تعرف على كيفية إنشاء تغريدة صوتية على تويتر
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شيماء عبد المنعم
من المعروف عن موقع تويتر Twitter العالمي، أنه منصة تواصل اجتماعي تعتمد على المنشورات النصية فقط، وعلى مدار السنوات الماضية أضاف موقع التدوينات المصغرة ميزة لنشر التغريدات بالصور والفيديو إلى جانب النصوص.

وخلال الأيام القليلة الماضية أضافت شركة تويتر ميزة جديدة لمنصتها، والتى تقدم دعما لمستخدمي التطبيق على هواتف آيفون لإمكانية إنشاء تغريدات صوتية، والتى تتيح لمستخدميها إرسال رسائل صوتية لمتابعينهم من خلال التغريدات على الموقع.


ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، ستظهر التغريدات المسجلة كالمعتاد في الجدول الزمني لمتابعيك على تويتر، إلى جانب التغريدات النصية. حيث يمكن للمستخدم نشر تغريدات صوتية لا تتجاوز 140 ثانية (أو دقيقتين و 20 ثانية)، وفي حالة تجاوزت التغريدة الصوتية ذلك الحد الزمني، فسيقوم التطبيق بإنشاء تسجيل جديد، يجمع سلسلة من التغريدات الصوتية معا.

وفيما يلي نستعرض إليك خطوات إنشاء وتسجيل تغريدة صوتية ونشرها على تويتر:
  
1. افتح تطبيق تويتر Twitter، من خلال هاتف آيفون.

2. اضغط على رمز كتابة التغريدات، الموجود في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

3. ثم انقر على زر التسجيل الأحمر لبدء تسجيل رسالتك، ثم اضغط على تم Done عند الانتهاء.

4. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 25 تغريدة صوتية، وستضاف كلها إلى سلسلة تغريدات تسمي Thread متضمنة التغريدة الصوتية نفسها، وفي كل تغريدة يمكنك تسجيل ما يصل إلى 140 ثانية.

5. عند الإنتها من التسجيل يمكنك كتابة أي رسالة أعلى التغريدة، ثم الضغط على خيار تغريدة Tweet لنشرها لمتابعينك على الموقع.
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