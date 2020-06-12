SnapTube لا تستخدمه.. هكذا يمكنك تنزيل مقاطع فيديو تويتر

ازداد استخدام الناس مؤخرا وبصورة كبيرة، لموقع التواصل العالمي تويتر Twitter ، للتعرف على الأحداث الجارية في العالم، لاسيما التى تخص جائحة فيروس كورونا المستجد.





وفيما يلي نستعرض إليك كيفية تنزيل مقاطع فيديو تويتر وحفظها إلى هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر: ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، يرغب بعض مستخدمي موقع تويتر في الاحتفاظ ببعض الفيديوهات التى تظهر ضمن تغريدات الشبكة، لمشاركتها مع أشخاص أخرين أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الآخرى، ولا يعرف كيفية تنزيل هذا المقطع خاصة بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى تطبيق SnapTube يسبب مشكلات كبيرة لمستخدميه،









تنزيل مقاطع فيديو تويتر على جهاز الكمبيوتر:





يمكنك استخدام موقعان لتنزيل مقاطع فيديو تويتر وأيضًا الصور المتحركة GIFs ، وذلك من خلال SaveTweetVid أو Twitter Video Downloader، يعمل كلا الموقعين بنفس الطريقة كل ما عليك فعله هو نسخ الرابط المباشر للتغريدة التى تحتوي على مقطع الفيديو، ثم لصقه في حقل النص على أي من الموقعين ، ثم النقر فوق تنزيل.





تنزيل مقاطع فيديو تويتر على هواتف أندرويد:





يمكنك تثبيت تطبيق Download Twitter Videos، من متجر جوجل بلاي، ثم أذهب إلى موقع تويتر واضغط على رمز المشاركة أسفل الفيديو الذي تريد تنزيله> ثم انقر على خيار مشاركة تغريدة عبر Share Tweet via> واختر التطبيق Download Twitter Videos> ومن داخل التطبيق اضغط على زر تنزيل Download> حدد دقة الفيديو ثم اضغط حفظ Save.





تنزيل مقاطع فيديو تويتر على هواتف آيفون:





يتيح لك استخدام تطبيق Shortcuts، إنشاء اختصارات مخصصة لتطبيقاتك في الهاتف، ولتنزيل مقاطع فيديو تويتر، قم بتثبيت التطبيق على هاتفك الآيفون> ثم افتح إعدادات الهاتف واضغط على Shortcuts> قم بتمكين الزر المسمى السماح بالاختصارات غير الموثوق به Allow Untrusted Shortcuts> ثم اذهب إلى تويتر واختر التغريدة التى تحتوي على الفيديو المراد تنزيله واضغط على زر المشاركة، وسيبدأ التطبيق في تحميل الفيديو خلال بضع ثوان.