AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

SnapTube لا تستخدمه.. هكذا يمكنك تنزيل مقاطع فيديو تويتر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:01 م
تويتر
تويتر
Advertisements
شيماء عبد المنعم
ازداد استخدام الناس مؤخرا وبصورة كبيرة، لموقع التواصل العالمي تويتر Twitter، للتعرف على الأحداث الجارية في العالم، لاسيما التى تخص جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، يرغب بعض مستخدمي موقع تويتر في الاحتفاظ ببعض الفيديوهات التى تظهر ضمن تغريدات الشبكة، لمشاركتها مع أشخاص أخرين أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الآخرى، ولا يعرف كيفية تنزيل هذا المقطع خاصة بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى تطبيق SnapTube يسبب مشكلات كبيرة لمستخدميه، وفيما يلي نستعرض إليك كيفية تنزيل مقاطع فيديو تويتر وحفظها إلى هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر:


تنزيل مقاطع فيديو تويتر على جهاز الكمبيوتر:

يمكنك استخدام موقعان لتنزيل مقاطع فيديو تويتر وأيضًا الصور المتحركة GIFs ، وذلك من خلال SaveTweetVid أو Twitter Video Downloader، يعمل كلا الموقعين بنفس الطريقة كل ما عليك فعله هو نسخ الرابط المباشر للتغريدة التى تحتوي على مقطع الفيديو، ثم لصقه في حقل النص على أي من الموقعين ، ثم النقر فوق تنزيل.

تنزيل مقاطع فيديو تويتر على هواتف أندرويد:

يمكنك تثبيت تطبيق Download Twitter Videos، من متجر جوجل بلاي، ثم أذهب إلى موقع تويتر واضغط على رمز المشاركة أسفل الفيديو الذي تريد تنزيله> ثم انقر على خيار مشاركة تغريدة عبر Share Tweet via> واختر التطبيق Download Twitter Videos> ومن داخل التطبيق اضغط على زر تنزيل Download> حدد دقة الفيديو ثم اضغط حفظ Save.

تنزيل مقاطع فيديو تويتر على هواتف آيفون:

يتيح لك استخدام تطبيق Shortcuts، إنشاء اختصارات مخصصة لتطبيقاتك في الهاتف، ولتنزيل مقاطع فيديو تويتر، قم بتثبيت التطبيق على هاتفك الآيفون> ثم افتح إعدادات الهاتف واضغط على Shortcuts> قم بتمكين الزر المسمى السماح بالاختصارات غير الموثوق به Allow Untrusted Shortcuts> ثم اذهب إلى تويتر واختر التغريدة التى تحتوي على الفيديو المراد تنزيله واضغط على زر المشاركة، وسيبدأ التطبيق في تحميل الفيديو خلال بضع ثوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 حيل لتسريع أداء هاتف آيفون.. تعرف عليها

ينافس Zoom.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مكالمات الفيديو Jitsi Meet

حيلة ذكية على تطبيق تيك توك TikTok يجهلها كثيرون.. تعرف عليها

بالصور.. كيفية تسجيل الشاشة في هواتف آيفون iPhone

منافس واتساب الأقوى.. 4 حيل خفية في تطبيق تيليجرام لا يعرفها كثيرون

ميزة مفيدة استخدمها مع واتسآب لإرسال الرسائل بدلا عنك .. فيديو

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الحوادث: قصة شيري هانم وزمردة من البداية.. المتهمتان بحثتا عن الثراء السريع من بوابة الدعارة.. مباحث الآداب ترصد أحدث أساليب ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

قررت افضحك بنفسي.. زوجة رامي جمال تكشف عن تيشيرت يظهر به دومًا

بعد حبسها بسبب ممارسة الدعارة.. الجمهور يطارد شيري هانم

الأب يعاني من مرض نفسي .. كشف غموض مجزرة الإسماعيلية

بـ بنطلون ليجن .. سارة سلامة تتألق بإطلالة رياضية تبرز أنوثتها

كشفتها دراسة سعودية..طريقة جديدة للوقاية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل