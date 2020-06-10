AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تشبه Stories فيسبوك وسناب شات.. تويتر يطلق ميزة Fleets الجديدة في 3 دول..صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:07 م
تويتر يطلق ميزة Fleets
تويتر يطلق ميزة Fleets الجديدة فى 3 دول..صور
Advertisements
قسم التكنولوجيا
يفضل الكثير من مستخدمى تطبيقات التواصل الإجتماعى خاصية الحالات Stories، لذلك أعلن موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"عن ميزة جديدة تسمى Fleets، والتى تستمر لمدة 24 ساعة مثل الموجودة فى فيسبوك و سناب شات .

وكشفت منصة تويتر عن إطلاق ميزة Fleets ضمن سلسلة التحديثات للموقع فى 3 دول الهند و إيطاليا و البرازيل، وهي خاصية تشبه الحالات أو القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة وتختفي بعد 24 ساعة.

وبحسب موقع Techcrunch التقني، لتشغيل خاصية Fleets من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي على منصة تويتر، واختيار إنشاء "فليتس"، ثم إضافة الصور أو مقاطع فيديو، إلا أنه غير متاح بعد التعليق أو الإعجاب على هذه القصص على عكس التطبيقات الأخرى الشهيرة.

وأوضحت إدارة "تويتر"، أنه من أهم الأسباب  التى دعت إلى تقنية "فليتس" أن عددا كبيرًا من المغردين لا ينشرون التغريدات عبر المنصة، لكن Fleets تتيح المساحة الكافية لنشر الصور ومقاطع الفيديو وليس ذلك فقط بل والتحكم أيضًا فى المشاهدين. 

وتتوفر ميزة  Fleets من خلال التحديث القادم لتطبيق تويتر لأجهزة أندرويد و آيفون، و ستصبح متاحة لجميع المستخدمين فى جميع أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة.
تشبه Stories فيسبوك وسناب شات.. تويتر يطلق ميزة Fleets الجديدة في 3 دول..صور
تشبه Stories فيسبوك وسناب شات.. تويتر يطلق ميزة Fleets الجديدة في 3 دول..صور
تشبه Stories فيسبوك وسناب شات.. تويتر يطلق ميزة Fleets الجديدة في 3 دول..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيسبوك يطلق ميزة جديدة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو على جوجل

تويتر تختبر ميزة جديدة لتسهيل متابعة المحادثات المترابطة

حيلة ذكية.. لمشاهدة حالة واتسآب Status سرا دون علم صاحبها

بدون حظر.. كيفية إخفاء القصص المزعجة على فيسبوك

بعد تحديه ترامب.. 7 معلومات عن موقع سناب شات

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يختبر ميزة جديدة.. و5 حيل لا تعرفها عن جوجل بلاي

ترشيحاتنا

البطل الخارق هالك.. أحمد فلوكس يطلب تفسيرا من الجمهور.. شاهد

امتى تروح تعمل مسحة؟ رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة تجيب.. فيديو

بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. 10 صور تبرز أناقة وجمال راندا رياض

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

عداد كورونا.. الصحة: 38284 مصابا .. 10289 حالة شفاء.. 1342 وفاة

الصحة: ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 10289

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور