تشبه Stories فيسبوك وسناب شات.. تويتر يطلق ميزة Fleets الجديدة في 3 دول..صور

يفضل الكثير من مستخدمى تطبيقات التواصل الإجتماعى خاصية الحالات Stories، لذلك أعلن موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"عن ميزة جديدة تسمى Fleets، والتى تستمر لمدة 24 ساعة مثل الموجودة فى فيسبوك و سناب شات .





وكشفت منصة تويتر عن إطلاق ميزة Fleets ضمن سلسلة التحديثات للموقع فى 3 دول الهند و إيطاليا و البرازيل، وهي خاصية تشبه الحالات أو القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة وتختفي بعد 24 ساعة.





وبحسب موقع Techcrunch التقني، لتشغيل خاصية Fleets من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي على منصة تويتر، واختيار إنشاء "فليتس"، ثم إضافة الصور أو مقاطع فيديو، إلا أنه غير متاح بعد التعليق أو الإعجاب على هذه القصص على عكس التطبيقات الأخرى الشهيرة.





وأوضحت إدارة "تويتر"، أنه من أهم الأسباب التى دعت إلى تقنية "فليتس" أن عددا كبيرًا من المغردين لا ينشرون التغريدات عبر المنصة، لكن Fleets تتيح المساحة الكافية لنشر الصور ومقاطع الفيديو وليس ذلك فقط بل والتحكم أيضًا فى المشاهدين.



