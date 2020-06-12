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تكنولوجيا

تويتر يختبر ميزة جديدة لتحذير المستخدمين قبل مشاركة التغريدات..تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:26 ص
تويتر يختبر ميزة
تويتر يختبر ميزة لتحذير المستخدمين قبل مشاركة التغريدات
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قسم التكنولوجيا
يشهد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر Twitter ارتفاعًا كبيرًا بعدد التغريدات فى الأيام الماضية، لذلك أعلن عن ظهور تحذيرات جديدة تطلب من المستخدمين قراءة المحتوى قبل إعادة التغريد  للحد من انتشار الشائعات و المعلومات الكاذبة.

وبحسب موقع "انجادجيت" التقنى، تختبر منصة تويتر ميزة جديدة لتحذير المستخدمين من مشاركة التغريدات قبل قرائتها، و عندما يقوم الأشخاص بالضغط على إعادة التغريد تظهر رسالة لقراءة التدوينة والتحقق منها أولًا.

وقالت إدارة تويتر:"يمكن لمشاركة تغريدة واحدة أن تثير غضب المستخدمين..لذلك نطلب التحقق من التغريدات أولًا قبل نشرها، وعند إعادة تغريد أى تويتة لم تفتحها قد نسأل ما إذا كنت ترغب في فتحها أولًا أم لا".

وأضاف تويتر أنه يتم اختبار الميزة الآن عبر جميع الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل أـندرويد Android، وتهدف هذة الرسالة إلى تحذير المستخدمين قبل إعادة التغريد لإيقاف انتشار المعلومات الخاطئة.

وتأتى هذة الإجراءات تنفيذًا لسياسة أعلنت عنها منصة تويتر في أبريل الماضي، وخصوصًا مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، حيث قام تويتر بإزالة فيديو خاص بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تلقي شكاوى تتعلق بحقوق الملكية والنشر.
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