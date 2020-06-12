تويتر يختبر ميزة جديدة لتحذير المستخدمين قبل مشاركة التغريدات..تفاصيل

ارتفاعًا كبيرًا بعدد التغريدات فى الأيام الماضية، لذلك أعلن عن ظهور تحذيرات جديدة تطلب من المستخدمين قراءة المحتوى قبل إعادة التغريد للحد من انتشار الشائعات و المعلومات الكاذبة. يشهد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر Twitter





وبحسب موقع "انجادجيت" التقنى، تختبر منصة تويتر ميزة جديدة لتحذير المستخدمين من مشاركة التغريدات قبل قرائتها، و عندما يقوم الأشخاص بالضغط على إعادة التغريد تظهر رسالة لقراءة التدوينة والتحقق منها أولًا.





وقالت إدارة تويتر :"يمكن لمشاركة تغريدة واحدة أن تثير غضب المستخدمين..لذلك نطلب التحقق من التغريدات أولًا قبل نشرها، وعند إعادة تغريد أى تويتة لم تفتحها قد نسأل ما إذا كنت ترغب في فتحها أولًا أم لا".





وأضاف تويتر أنه يتم اختبار الميزة الآن عبر جميع الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل أـندرويد Android، وتهدف هذة الرسالة إلى تحذير المستخدمين قبل إعادة التغريد لإيقاف انتشار المعلومات الخاطئة.



