تويتر يضع أيقونات تحذيرية للتحقق من تغريدات فيروس كورونا وعلاقتها بـ 5G

وبحسب موقع Business Insider فإن مستخدمي تويتر الذى ينشرون تغريدات لها علاقة بنظريات المؤامرة التى تعتقد أن سبب انتشار فيروس كورونا كان نتيجة أبراج وشبكات تكنولوجيا 5G ، ستظهر لهم أيقونات تحمل جملة " "Get the facts on COVID-19" أى احصل على الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا.