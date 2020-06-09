تويتر يضع أيقونات تحذيرية للتحقق من تغريدات فيروس كورونا وعلاقتها بـ 5G

قام موقع Twitter تويتر بالبدء في تفنيد التغريدات التى تضم أخبارا ومعلومات تربط بين انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ووضعها في أيقونات وعلامات تحمل رسائل تحذيرية أسفلها.









وبحسب موقع Business Insider فإن مستخدمي تويتر الذى ينشرون تغريدات لها علاقة بنظريات المؤامرة التى تعتقد أن سبب انتشار فيروس كورونا كان نتيجة أبراج وشبكات تكنولوجيا 5G ، ستظهر لهم أيقونات تحمل جملة " "Get the facts on COVID-19" أى احصل على الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا.

















وعندما يقوم المستخدمون بالضغط على رابط التحقق فستظهر لهم رسالة تقول " لا .. 5G لا تسبب فيروس كورونا" ، كما يحتوى الرابط على أخبار ومعلومات تكذب هذه النظرية.





ومؤخرا، استغاثت كبرى شركات الاتصالات في المملكة المتحدة بالمسئولين لمساعدتها في منع حرق الأشخاص لأبراج شبكات 5G ، بسبب اعتقاد البعض أنها المتسبب في تفشى فيروس كورونا









وتم حرق عدد من أبراج شبكات 5G ، وصل إلى 90 برجا في أماكن متفرقة في المملكة المتحدة، كما شهدت هولندا أيضا ارتفاعا ملحوظا في حرق هذه الأبراج.









وكانت مجلة Newsweek الأمريكية، كشفت أن بعض مجموعات الدردشة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تواصل نشر عدد من نظريات المؤامرة حول تكنولوجيا 5G ، تدعو الناس للقتال بحيث تكون الأبراج هى موقع الانطلاق، ومحاربة كل من يتصدى لهم.



