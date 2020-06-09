AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تويتر يضع أيقونات تحذيرية للتحقق من تغريدات فيروس كورونا وعلاقتها بـ 5G

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:02 ص
تويتر يبدأ في وضع
تويتر يبدأ في وضع أيقونات تحذيرية للتحقق من تغريدات فيروس كو
Advertisements
ندى على
قام موقع Twitter  تويتر بالبدء في تفنيد التغريدات التى تضم أخبارا ومعلومات تربط بين انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19  وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ووضعها في أيقونات وعلامات تحمل رسائل تحذيرية أسفلها. 


وبحسب موقع Business Insider فإن مستخدمي تويتر الذى ينشرون  تغريدات لها علاقة بنظريات المؤامرة التى تعتقد أن سبب انتشار فيروس كورونا كان نتيجة أبراج وشبكات تكنولوجيا 5G ، ستظهر لهم أيقونات تحمل جملة " "Get the facts on COVID-19" أى احصل على الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا. 




وعندما يقوم المستخدمون بالضغط على رابط التحقق فستظهر لهم رسالة تقول " لا .. 5G لا تسبب فيروس كورونا" ، كما يحتوى الرابط على أخبار ومعلومات تكذب هذه النظرية.
 

ومؤخرا، استغاثت كبرى شركات الاتصالات في المملكة المتحدة بالمسئولين لمساعدتها في منع حرق الأشخاص لأبراج شبكات 5G ، بسبب اعتقاد البعض أنها المتسبب في تفشى فيروس كورونا


وتم حرق عدد من أبراج  شبكات 5G ، وصل إلى 90 برجا  في أماكن متفرقة في المملكة المتحدة، كما شهدت هولندا أيضا ارتفاعا ملحوظا في حرق هذه الأبراج. 


وكانت مجلة Newsweek الأمريكية، كشفت  أن بعض مجموعات الدردشة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تواصل نشر عدد من نظريات المؤامرة حول تكنولوجيا 5G ، تدعو الناس للقتال بحيث تكون الأبراج هى موقع الانطلاق، ومحاربة كل من يتصدى لهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوتيوب يزيل جميع اتهامات شبكات 5G بالتسبب في فيروس كورونا

كبرى شركات الاتصالات في بريطانيا تطالب بمنع حرق أبراج 5G بسبب تفشي فيروس كورونا

تزايد هجمات حرق أبراج 5G في هولندا لاتهامها بتفشي كورونا

لحماية مستخدميها.. فيسبوك تجري تحديثات للحد من انتشار معلومات مغلوطة عن كورونا

تدعو الناس للقتال وحرق أبراج 5G.. مجموعات على فيسبوك تروج لنظريات مؤامرة تفشى كورونا

آبل تتبرع ب 160 ألف واق للوجه للطواقم الطبية لمكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وقعوا في بعض .. أيمن نور يغلق قناة الإخواني سامي كمال الدين على يوتيوب

بعد حقنها بـ بلازما الدم.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها.. شاهد

عدلي القيعي: الأهلي لا يرد على بذاءات .. والزمالك يشغل جماهيره بقضايا لن تفيد.. فيديو

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نتوقع تسجيل 2500 إصابة يومية بالفيروس خلال يونيو.. فيديو

10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

أخبار الفن.. حقيقة مشاجرة شيرين وحسام حبيب.. حسن شاكوش وخطيبته بـ الكمامة.. رسالة ابنة رجاء الجداوي لمدير مستشفى العزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر