بسبب الدعاية المشبوهة.. تويتر يحذف 170 ألف حساب للصين وروسيا وتركيا

أعلن موقع التواصل الاجماعى Twitter تويتر أنه قام بحذف ما يزيد عن 170 ألف حساب للصين ورسيا وتركيا، وذلك لاحتوائها على معلومات مضللة، كما تروج معظمها سياسيا للحكومة الصينية.





وبحسب موقع Business Insider فإن الحسابات التى حذفها موقع تويتر تقوم بإدارتها الصين وروسيا وتركيا، تتضمن نوع من الدعايا المشبوهة، والدعم السياسي لهذه الدول، وتستهدف أكبر عدد من المتابعين لنشر هذه الآراء بينهم.









ومن بين الحسابات التى تديرها الصين، كان هناك أكثر من 150 ألف حساب، فيما وصلت الحسابات التى تديرها، وأكثر من 20 ألف حساب تديرها الحكومة الروسية والتركية.





وتنشر الحسابات معلومات مضللة وهجوما واسعا على المعرضين السياسيين، وكذلك بعض الآراء الموالية لهذه الحكومات، بالإضافة إلى روايات خادعة بشأن بعض القضايا السياسية، وتعمل الحسابات على استهداف أكبر عدد ممكن من المتابعين، لنشر هذه المعلومات المضللة.



