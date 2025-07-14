قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني
شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟
أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
الأم تفجر مفاجآت.. نفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
إمام مسجد زين العابدين: الشهامة خُلق قرآني والإسلام جعلها طريقا للجنة
حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ
أحمد موسي: مصر طرف أصيل ورئيسي في ملف غز ة
خطة حكومية لتوفير سكن بديلة لقاطني العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

مع إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون التعليم نهائيًا، واستحداث نظام البكالوريا المصري، كثالث مسار متاح بعد الثانوي العام والفني؛ تزايدت التساؤلات بين أولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي حول “شروط الإعادة في الامتحانات، وعدد الفرص، ورسوم التقدم مرة أخرى”، في ظل تحول النظام إلى مسار أكاديمي مستقل يُطبق لأول مرة داخل المنظومة التعليمية.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز تفاصيل نظام إعادة الامتحان لطلاب البكالوريا، كما حددها القانون الجديد، ومن هي الجهات التي تملك سلطة وضع الضوابط الخاصة به.

نظام دراسي مستقل لا يُحول منه أو إليه

بدايةً، أكد القانون أن نظام البكالوريا هو نظام اختياري مجاني، يتاح فقط للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز للطالب التحويل منه أو إليه خلال سنوات الدراسة الثلاث، ما يعكس الطابع الخاص للنظام كمنظومة تعليمية متكاملة ومستقلة عن المسارين الآخرين.

وتنص المادة (37) مكررًا من التعديلات على أن مدة الدراسة بالنظام ثلاث سنوات، ويمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل الثانوية العامة، على أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ـ لتحديد قواعد القبول، والمسارات الدراسية، ونظم الامتحانات.

الامتحانات على دورين.. والإعادة ممكنة برسوم

وتُجرى امتحانات البكالوريا في نهاية كل عام دراسي، وتشمل المقررات التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويتم عقد الامتحانات على دورين، ما يسمح بإتاحة فرصة تحسين أو اجتياز المقررات في حال التعثر.

وتمنح الفرصة الأولى للامتحان مجانًا لجميع الطلاب، أما في حالة التقدم لإعادة الامتحان في نفس المادة مرة ثانية أو أكثر، فيتم فرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة، وفقًا لما تحدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح المادة (37 مكررًا 2) أن للوزير ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ صلاحية إصدار قرار بزيادة الحد الأقصى للرسوم تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها 400 جنيه عن كل مادة، ما يضع سقفًا واضحًا للتكلفة، ويمنع المغالاة أو العشوائية في فرض الرسوم.

من يضع القواعد والمناهج وشروط الإعادة؟

وفقًا للقانون، فإن وزير التربية والتعليم، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، هو من يُصدر القرارات المنظمة لـ :

الأقسام والمسارات الدراسية.

المناهج والمقررات والمواد الأساسية والاختيارية.

نظم التقييم والدرجات وحدود النجاح.

عدد مرات التقدم للامتحان وقواعد الإعادة.

فئات الرسوم والحدود القصوى لها.

وبالتالي، فإن القرارات الوزارية المرتقبة هي التي ستحدد بالتفصيل شروط إعادة الامتحان، وهل هناك عدد أقصى للمحاولات، وهل يتم احتساب درجات أعلى محاولة، أم المتوسط، وغيرها من التفاصيل التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور.

شهادة مفصلة بدرجات الطالب ومحاولاته

ميزة لافتة في النظام الجديد أن شهادة البكالوريا النهائية، التي تُمنح بعد اجتياز السنوات الثلاث، ستتضمن تفاصيل دقيقة توثق:

نتيجة كل مقرر درسه الطالب.

عدد المحاولات التي تقدم فيها للامتحان.

تاريخ كل محاولة.

الدرجة التي حصل عليها في كل محاولة.


وهو ما نصت عليه المادة (37 مكررًا 3)، ما يعكس شفافية النظام ويمنح الجامعات وأصحابالعمل نظرة شاملة على أداء الطالب، بما يضمن الوضوح ويُحفز على الجدية من أول محاولة.

البكالوريا نظام البكالوريا مجلس النواب وزير التربية والتعليم الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

حديقة الحيوان

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

الدكتور هشام ربيع

أمين الفتوى: الحوار المباشر بين الزوجين أول حلول المشكلة بينهما

الدكتورة هالة أبو السعد رئيس الاتحاد المصري

هالة أبو السعد : خريطة التمويل للمشروعات في مصر توسعت بشكل كبير

احمد موسي

أحمد موسى يعلق على فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية: السر في بالمر

بالصور

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد