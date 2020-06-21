خوفا من عقوبات محتملة .. الحكومة البريطانية تطلب من شركات الاتصالات تخزين معدات هواوي

طلب مسؤولون في الحكومة البريطانية من عدد من شركات الاتصالات في البلاد، تخزين أكبر عدد ممكن من المعالجات التى تقوم شركة هواوى الصينية ببيعها لهم خوفا من أى عقوبات أمريكية محتملة على الشركة في الفترة القادمة.





وبحسب وكالة رويترز فإن المركز الوطني للأمن السيبراني NCSC ، أرسل خطابا إلى شركات الإتصالات يطلب منهم تخزين المعالجات والمعدات اللازمة لتطوير شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G في بريطانيا.





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وحذر الخطاب من أن أية عقوبات مستقبلية على شركة هواوى ستكون لها تأثير بالغ على البنى التحية لشبكات 5G في بريطانيا والمزمع الانتهاء منها في بحلول عام 2023 .





وتخشى الحكومة البريطانية بسبب الضغوط المستمرة عليها من قبل الإدارة الأمريكية عدم التمكن من مواصلة التعامل مع شركة هواوى، حيث كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد صرح مؤخرا، بان الحكومة تدرس توقيع عقوبات شديدة على هواوى.





وتعانى شركة هواوى الصينية من الحظر المفروض عليها منذ شهر مايو العام الماضى، حيث تم وضعها على القائمة السوداء للتعاون التجارى، كما أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 33 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى القائمة بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي من ضمنها أنشطة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل وأنشطة عسكرية أخرى.



