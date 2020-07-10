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تكنولوجيا

الحكومة الأمريكية تتجه لمنع شركات التكنولوجيا من شراء أى معدات أو منتجات لـ هواوي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:58 م
أمريكا تتجه لمنع
أمريكا تتجه لمنع شركات التكنولوجيا من شراء أى معدات من هواوى
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ندى على
تتجه الحكومة الأمريكية لسن عدة تشريعات هذا الأسبوع لمنع شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة من شراء أى منتجات ومعدات من شركة هواوى الصينية. 

وبحسب وكالة رويترز فإن شركة هواوي هي واحدة من خمس شركات صينية تمت إضافتها إلى القائمة، والتى وفقا للتشريعات التى ستقوم الحكومة الأمريكية بسنها سيكون على شركات التكنولوجيا عدم شراء أى معدات أو منتجات منها لتشكيلها خطرا على الأمن القومي الأمريكى. 


ورغم حظر الولايات المتحدة لشركة هواوى الصينية ووضعها على القائمة السوداء للتعاون التجارى منذ العام الماضى إلا أنها تقوم بتقديم خدمات في مجال الاتصالات لعدد من الأماكن الريفية والنائية في الولايات المتحدة. 

وكانت إدارة  الرئيس الأمريكى، دونالد  ترامب قالت إن الشركات الصينية الكبرى، بما فيها  شركة هواوي ، وشركة المراقبة بالفيديو Hikvision، خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما يعرضها للعقوبات المالية الأمريكية الجديدة.

وفي وقت سابق نفت شركة هواوى ادعاءات بارتكابها مخالفات وقالت إن هذه الإجراءات كانت مستهدفة وخبيثة وهددت مستقبل أعمالها.

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