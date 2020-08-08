لأكثر من 250 مليون مستخدم.. هواوي تقدم تحديث واجهة المستخدم EMUI 11 قريبا

أعلنت شركة هواوي Huawei ، رسميا، عن موعد حدث HDC 2020 الذي سيقام في الفترة من 10 إلى 12 من شهر سبتمبر المقبل، حيث ستقدم فيه التحديث الجديد من واجهة المستخدم التابع لها EMUI 11.





ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، تستعرض هواوي في شهر سبتمبر القادم، من خلال فعاليات HDC 2020 في شهر سبتمبر، تحديث واجهة المستخدم EMUI 11، إلى جانب نظام التشغيل HarmonyOS 2.0، بالإضافة إلى مجموعة الأجهزة الجديدة التي تضم HMS Core 5.0.









ومن المقرر أن تطلق جوجل، الإصدار الثابت من نظامها التشغيلي الأحدث Android 11 في شهر سبتمبر المقبل أيضًا، والذي ترتكز عليه واجهة المستخدم التابعة لهواوي EMUI 11، حيث سينطلق التحديث للمرة الأولى في سلسلة هواتف Huawei Mate 40، والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في شهر سبتمبر أيضا، على أن تكون متاحة للبيع شهر في أكتوبر.





وستبدأ هواوي في طرح تحديث EMUI 11 لعدد من إصدارات الشركة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بعد إطلاق سلسلة Mate 40، ومن المتوقع أن يتوفر تحديث واجهة المستخدم الجديد لأكثر من 40 جهازا محمولا من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة>





ووفقا لهواوي هواوي سيصل تحديث واجهة المستخدم EMUI 11، إلى أكثر من 250 مليون مستخدم عند إطلاق الإصدار الثابت خلال العام الجاري.