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تكنولوجيا

أفضل هواتف قابلة للطي.. مقارنة بين Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:02 ص
مقارنة بين Galaxy
مقارنة بين Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G
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ندى على
تعتبر فئة الهواتف القابلة للطى من الهواتف الحديثة في فكرتها وتصميمها، حيث أنه قبل العام الماضى 2019 ، لم تكن هناك هواتف قابلة للطى، ورغم حداثتها إلا أنها اكتسحت أسواق الهواتف الذكية، وتفوقت على الهواتف العادية، وبعد إطلاق هاتفى Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G من سامسونج مؤخرا فإنهما أعادا الأنظار مرة أخرى إلى ميزات الهواتف القابلة للطى. 

وتتميز الهواتف القابلة للطى بعدد من المميزات العملية حيث أنها تعمل كهاتف وتابلت في نفس الوقت لشاشتها الكبيرة جدا، كما أنها مناسبة للأعمال الصعبة، وتحمل الكثير من الوظائف، ويعد هاتفى  Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G من أفضل الهواتف القابلة للطى للعام الحالى 2020 . 


هاتف  Galaxy Z Flip 5G 
Samsung Galaxy Z Flip 5G design revealed in new 360-degree leak

الشاشة 
Samsung Galaxy Z Flip camera review - DXOMARK
ويمتاز هاتف Z Flip 5G، بشاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED وبقياس 1.1 بوصة، ودقة 300×112 بكسل، وهي مخصصة لعرض الإشعارات، حيث يتخذ الهاتف شكلا مطويا مربًا، بطول 87.4 ميللميتر، وعرض 73.6 ميللميتر، وسماكة 17.3 ميللميتر عند المفصل، وسماكة أقل قدرها 15.4 ميللميتر عند حافة الشاشة.

الكاميرا 
Samsung Galaxy Z Flip 5G to have 256GB storage - GSMArena.com news
ويقدم هاتف Z Flip 5G، كاميرتين خارجيتين على الخلفية بدقة 12 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، والأخرى تأتي بنفس الدقة، ولكن مع فتحة عدسة f/1.8، مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة، وتأتي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. 

المعالج والبطارية 
Samsung Galaxy Z Flip 5G is now official! A folder better prepared ...
ويعمل هاتف Galaxy Z Flip 5G، بمعالج  Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يحتوي على بطارية بقوة 3,300 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع سلكيا ولاسلكيا، مع قارئ بصمة الأصبع يأتي على جانب الهاتف.

السعر 
ويتوفر هاتف Galaxy Z Flip 5G، بلونين جديدين، هما البرونزي والرمادي بسعر 1,499.99 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 23,976 جنيها مصريا. 

هاتف Galaxy Z Fold 2 5G
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G press renders leak - GSMArena.com news
الشاشة 
Samsung Galaxy Z Fold 2 Announced With Bigger Displays, Improved ...
وتم تصميم هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.

الكاميرا 
المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy Z Fold2 5G
ويضم هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصري 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.  

المعالج والبطارية 
Google Pixel: Rumors point to a potential foldable smartphone
يعمل هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ، وكما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، مع بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط. 

السعر 
يتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، في لونين فقط هم الأسود والبرونزي، ويبلغ سعر الهاتف حوالى 1880 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى  30 ألف جنيه مصرى، وبذلك سيكون أقل من سابقه بحوالى 100 دولار.

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