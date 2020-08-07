شاهد.. أول صورة لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 3 . بعد يومين من الإعلان عن الجيل الثاني من هواتف سامسونج القابلة للطي والذي يطلق عليه اسم Galaxy Z Fold 2، كشفت تسريبات جديدة خطة الشركة الكورية لإطلاق الجيل الثالث من الهواتف المطوية والذي سينطلق تحت اسم





ووفقا لما موقع "gizchina"، نشر المصمم الشهير Ben Geskin، أول الصور التي تقدم رؤيته للتصميم المتوقع للإصدار القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، والذي سيأتي خليفة لسابقه المعلن عنه يوم الأربعاء الماضي Galaxy Z Fold 2









وتخطط عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 3 بشكل سريع بعد طرح سابقه، لتزيد من شعبية الهواتف الذكية ذات الشاشات القابلة للطي تدريجيا، والتي عملت على أضافت بعض التحسينات عليها لتتفادي مشكلات الإصدار الأول والذي عاني من الكثير من المشكلات عند إطلاقه.





ومن المرجح أن تواصل سامونج في تحسين التصميم الأصلى للإصدارات الجديدة من الهواتف المطوية بشكل أكبر، ليصبح سعر الشاشات المرنة أرخص لخفض مستوى تسعير الهواتف القابلة للطي، وجذب المزيد من المستخدمين لهذه الفئة من الهواتف الذكية في المستقبل القريب.





ولقد جاءت الصور ثلاثية الأبعاد عبر المصمم Ben Geskin لتقدم تفاصيل متوقعة لتصميم هاتف Galaxy Z Fold 3 ، والذي يتضمن كاميرة أسفل الشاشة، وهي التقنية التي تسعى إلى تطويرها كبرى الشركات المصنعة للهاتف.





وفي وقت سابق، أكد روس يونج مؤسس شركات الأبحاث Display Supply Chain Consultants، إن سامسونج لن تقدم التقنيات الجديدة في الكاميرة في سلسلة Galaxy S التي تنطلق بعنوان S21 أو S30، لذا ستأتي هذه التقنية للمرة الأولى في إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3.