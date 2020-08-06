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تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن مفاجأة لأصحاب هذه الهواتف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:03 ص
سامسونج تكشف عن مفاجأة
سامسونج تكشف عن مفاجأة لأصحاب هذه الهواتف
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كريم جمال
يبدو أن مفاجآت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالأمس لن تنتهي؛ بعدما أطلق الصانع الكوري العريق، عدة أجهزة دفعة واحدة، بينما تابع الحدث الملايين حول العالم من محبي أجهزة الأندرويد.

كشفت سامسونج عن مفاجأة لأصحاب الهواتف الذكية الرائدة Flasgship، وذلك من خلال تلقي تحديثات لأنظمة التشغيل الجديدة على مدار 3 سنوات كاملة مجانًا.

لتتمكن أجهزة سامسونج بداية من جهاز Galaxy S10 وصولًا لأحدث جهاز تم إطلاقه وهو Galaxy Note 20 Ultra، على أن تتلقي الهواتف المذكورة التحديثات بداية من نظام أندرويد 11 حتى نظام أندوريد 13، بدون أى مقابل يذكر لصالح سامسونج.

أى أن هذه الهواتف ستظل محدثة حتى عام 2023، وسيحصل أصحاب هذه الهواتف على التحديثات الخاصة بصورة مكثفة، على أن يتم في ميعادها صدور التحديث، وهناك تكهنات عن استمرار حتى الدعم من أندرويد 14.

جدير بالذكر أن سبب تأخر حدث إطلاق هواتف سامسونج جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التى عطلت مصانع عالمية فى مجال صناعة الهواتف الذكية، وبسبب ذلك تأخر إطلاق عشرات الأجهزة منذ بداية العام الحالى 2020.

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