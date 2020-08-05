تشبه حبة الفول| سامسونج تطلق سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.. صور

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، منذ قليل النقاب عن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live، ضمن مؤتمر Samsung Unpacked 2020 الذي يقام لأول مرة عبر الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتاز سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من سامسونج Galaxy Buds Live، بدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC ، إلى جانب تصميم فريد يشبهة حبة الفول، إضافة إلى لونين مميزين هم الأسود والبرونزي للتماشي مع سلسلة هواتف Galaxy Note20.





قامت شركة سامسونج بترتيب جميع المكونات أفقيًا للوصول إلى هذا التصميم الذي يجعل مرتدي هذه السماعات يشعر وكأنها تتبع شكل الأذن الخارجية. بهذه الطريقة لا تبرز سماعات Galaxy Buds Live من الأذنين وتدعي شركة سامسونج أن هذا سيسمح بالحصول على مظهر طبيعي أكثر.





ونظرا لأن جميع الأذان ليست متشابهة في الحجم، يمكن ربط سماعات Galaxy Buds Live بملحقات إضافية للحصول على راحة أكثر أثناء إستخدامها، كما تمتلك سماعات سامسونج الجديدة مكبرات للصوت بحجم مللي، مع ثلاث ميكروفونات ووحدة لإلتقاط الصوت والتي تسمح لإثنين من الميكروفونات بتحديد موقع فمك وأين يأتي صوتك لتفعيل تقنية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات وأثناء الإستماع إلى الموسيقى.





وتأتي سماعات Buds Live، مع وضع الألعاب Game Mode والذي يخفض الكمون الصوتي، مع خاصية إيقاظ المساعد الرقمي Bixby، وتقول سامسونج إن السماعات الجديدة توفر من 5.5 إلى 8 ساعات من الإستخدام حسب ما إذا كنت تستخدم الإيقاظ الصوتي وتقنية إلغاء الضوضاء.





في حين أن علبة الشحن يمكن أن توفر 20 ساعة إضافية من الإستخدام، وجدير بالذكر أن هذه العلبة تدعم الشحن السريع بحيث تحصل مع 5 دقائق من الشحن على ساعة من الإستخدام، هناك أيضًا دعم للشحن اللاسلكي يعمل مع أي شاحن Qi.





وتزن كل سماعة 5.6 جرام، في حين تزن العلبة 42 جرام، وتضم كل سماعة بطارية بسعة 60 مللى أمبير، في حين تضم العلبة بطارية بسعة 472 مللي أمبير في الساعة، توجد منطقة حساسة للمس في الجزء العلوي من السماعات، وكما تقدم دعما لتقنية البلوتوث 5.0.





وستتوفر سماعات Galaxy Buds Live، للبيع اعتبارا من الغد 6 أغسطس في أسواق محددة، وفي أسواق أوروبا اعتبارا من 21 أغسطس، وستكون متاحة في ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والنحاسي، مقابل سعر حوالي 169 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية و189 يورو في أوروبا.