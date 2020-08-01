احصل على هاتف Samsung Galaxy A11 مجانًا.. تفاصيل العرض





وبحسب موقع فون آرينا التقني، بمجرد الإنضمام لشركة الإتصالات الأمريكية T-Mobile والتعاقد على نظام الإشتراك الشهري على مدار عامين، تحصل على هاتف سامسونج البالغ سعره 180 دولار أمريكي ما يعادل 2900 جنيه مجانًا.





جدير بالذكر أن هاتف Samsung Galaxy A11 يأتي مزودا بشاشة بقياس 6.4 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل، وتحتوي الكاميرا الأمامية في الجزء العلوي الأيسر، والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.









وعلى ظهر الهاتف، يوجد3 كاميرات، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتصوير فائق السرعة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق. وهناك حساس بصمة على ظهر الهاتف أيضا.

يأتي Galaxy A11 بمعالج ثماني النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويحتوي هاتف سامسونج الجديد الذي يزن 177 جرام، ويأتي بسماكة 8 ميليمترات، على بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، ويتوفر هاتف Galaxy A11 الجديد بأربعة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأزرق، والأحمر.