أفضل وأرخص هواتف فلاج شيب في 2020.. مقارنة بين هاتفى Galaxy Note20 و iPhone 11

أطلقت شركة سامسونج منذ أسابيع قليلة هاتف Galaxy Note20 كأرخص هاتف في مجموعتها لفئة الهواتف الرائدة أو الفلاج شيب، والذى يتنافس بالطبع حتى الآن مع هاتف iPhone 11 وهو الأرخص في مجموعته كأفضل هواتف الفلاج شيب في هواتف الآيفون، والتى صدرت العام الماضى.





ويعتبر المفاضلة بين شراء هاتف iPhone 11 أو Galaxy Note20 مفاضلة صعبة، وتخضع لعدد من العوامل منها أن هاتف iPhone 11 صدر العام الماضى مما يعتبر أن سعره ثابت إلى حدما، أما سعر هاتف Galaxy Note20 فهو ليس ثابت حيث تم إطلاق الهاتف منذ اسابيع الأمر الذى سيجعله خاضعا لنزول سعره في أى وقت، ولكن هناك عدد من الإمكانات يتحكم في شراء أى منها بغض النظر عن السعر، وإليك مقارنة شاملة بين أفضل وأرخص هواتف فلاج شيب في 2020









هاتف Galaxy Note20









الشاشة

يأتى هاتف Galaxy Note20 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.





الكاميرا









يمتلك Galaxy Note20 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 30 زووم بصري، و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.





المعالج

وجاء Galaxy Note20 بمعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات.





البطارية

ويدعم Galaxy Note20 المقاومة ضد الماء و الأتربة بمعيار IP68، مع بطارية سعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، و العكسي بقوة 9 واط، مع منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها، وبالطبع قلم الـ S Pen المميز لهذه الفئة.





السعر

ويمكنك الحصول على Galaxy Note20 فى 3 ألوان هي الأخضر والبرونزى و الرمادي، مقابل 1000 دولار ما يعادل 16 ألف جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت 5G.





هاتف iphone 11





الشاشة





يأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.





الكاميرا









ويأتي هاتف iphone 11، بكاميرتين خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.





المعالج

يعمل iphone 11 بأحدث معالجات آبل A13 Bionic، حتى الآن مع أداء أفضل بنسبة 20%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40%، أما بالنسبة لسعة التخزين فيأتي الهاتف بثلاثة خيارات سعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت، مع بنظام تشغيل ios 13 .





البطارية

يتيح هاتف iphone 11 ميزة الشحن اللاسلكى العكسى، ومزود ببطارية سعة 3110 ميللي أمبير، وكما يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.





السعر

يتوفر هاتف iphone 11 مقابل سعر 699 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 11.133جنيها مصريا لأصغر نسخة، ويمكن الحصول عليه فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأصفر والفضي والأخضر والأبيض.







