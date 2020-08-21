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تكنولوجيا

أرخصها iphone 11.. أفضل الهواتف الذكية للنصف الأول من 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:04 م
أفضل الهواتف الذكية
أفضل الهواتف الذكية للنصف الأول من 2020
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شيماء عبد المنعم
يعد شراء أفضل هاتف في عام 2020، استثمارا مكلفا للغاية، بغض النظر عما إذا كان هذا الهاتف الذكي من إنتاج سامسونج أو آبل أو هواوي، مما يعني أن قرارك لشراء هاتف ذكي جديد قرار صعبا، حيث ظهر العديد من الهواتف الذكية خلال النصف الأول من العام الجاري، لذا سيكون من الصعب معرفة أفضل هاتف ذكي في 2020 يمكن شراؤها.

وفيما يلي نستعرض إليك قائمة بأفضل الهواتف الذكية في عام 2020، التي أطلقت في النصف الأول من العام الجاري:


1. سامسونج Galaxy S20 Plus:

يتمتع هاتف +Galaxy S20، بعدسات 5x optical zoom، ويضم كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مقربة Telephoto، لدعم التقريب البصري Periscope System، بالإضافة إلى ميزات تكبير رقمي محسن يدعم التكبير حتى 30 مرة بفضل تقنية Space Zoom.

ويحتوي هاتف S20، على بطارية سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، بالإضافة إلى شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة عرض الـ QHD+ وبدقة 1440×3200 بكسل، تدعم معدلى تحديث للشاشة بتردد 60 و120 هرتز، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج سامسونج الأحدث  Exynos 990، ويأتي مقابل سعر 700 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 11.200 جنيه مصري.

SAMSUNG-GALAXY S20-S20Plus- ET-S20-ULTRA-2 | المنبر التونسي

2. هاتف آيفون 11iPhone 11:

يأتى هاتف iphone 11 من آبل، بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، بالإضافة إلى 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويتوفر مقابل سعر 699 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 11.133جنيها مصريا.
Apple iPhone 11 Review: The Right Mix of Price and Performance


3. هاتف OnePlus 8 Pro:

يعد هاتف شركة وان بلس OnePlus 8 Pro، أفضل هواتف أندرويد لعام 2020، والذي يتميز بتقنية جديدة،  تجعله متفرد في عالم الهواتف الذكية وهى أنه يأتى بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 واط الامر الذى يجعله يشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط، وخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 واط. 

ويأتى هاتف OnePlus 8 Pro بشاشة منحنية من الجانبين، من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة ، كما يعمل بمعالج Snapdragon 865 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5، وبسعة 8/12،  وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0، وبطارية 4510 مللى أمبير، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48  و 2 و 16 ميجابكسل، مع كاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكس، وذلك بسعر حوالي 849 دولاراأمريكيا، أي ما يعادل 23 ألف جنيه.

Review: OnePlus 8 Pro is an excellent phone, but dang, it's pricey ...

4. هاتف Huawei P30 Pro:

 يعمل هاتف هواوي P30 Pro، بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، إلى جانب خدمات جوجل GMS، بالإضافة لمتجر  التطبيقات الخاص بهواوي App Gallery الذي يشمل Huawei Music، وHuawei Video، ويمتاز بشاشة قياس  6.47 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة HD+ وبدقة 2340 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية  HDR.

ويمتلك هاتف P30 Pro،  ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 40  و20 و 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة  32 ميجابيكسل، ويعمل بمعالج من نوع Kirin 980 SoC مع a 10-core Mali-G76 GPU، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسخة جديدة من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون ب 256/8، مع بطارية بقدرة 4200  ميللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط، مقابل سعر قدره 729 دولار أمريكيا، أي ما يعادل 11.612 جنيها مصريا.
Huawei begins trademarking its Android replacement OS — HongMeng ...
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