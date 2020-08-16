هل يستحق iPhone 11 pro المغامرة أم عليك التوفير وشراء iPhone SE .. فيديو

بعد إطلاق آبل لهاتف iPhone SE والذى يعتبر أرخص هاتف حديث تطلقه آبل حيث لا يتعدى سعره 7000 جنيه، والذى قال عنه مديرآبل نفسه إنه أسرع من أسرع أى هاتف أندرويد، الأمر الذى قلب الطاولة على الشركة نفسها حيث أن الهاتف كان الاكثر مبيعا للعام الحالى، الأمر الذى أثر على مبيعات هواتف أخرى، مثل iPhone 11 Pro .
ويعد هاتف iPhone 11 pro من أفضل هواتف آبل حتى الآن، ولكن نظرا لسعره المرتفع فإنه بعد إطلاق هاتف iPhone SE ، اتجه عدد كبير إلى شراءه، نظرا لثمنه، ولكن يبقى iPhone 11 pro متفوقا بإمكاناته الكبيرة في الكاميراالتى تم بها تصوير أفلام سنيمائية وفيديو كليب، وفيما يلى مقارنة شاملة بين إمكانات الهاتفين، ومراكز تفوق كل منهما.
هاتف iPhone 11 Pro
شاشة هاتف iPhone 11 Pro
ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED 2X والتي تأتى بدقة QHD+ بتردد 90 هيرتز كما انها تتوفر بحجم 5.8 بوصة، ويضم الهاتف شريحتين اتصال والتي تدعم اتصال الجيل الرابع والجيل الثاني والجيل الثالث 2G 3G 4G.
كاميرا هاتف iPhone 11 Pro
وتظهر قدرة هاتف iPhone 11 Pro في تصوير هذا الفيلم القصير بالاعتماد على امكانات كاميرا الهاتف
نظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات
- الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°
- الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ƒ/1.8
الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0
- تكبير بصري 2x، تصغير بصري 2x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x
- نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق
معالج وبطارية هاتف iPhone 11 Pro
ويعمل بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13، ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG ويدعم تقنية الشاحن السريع، تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف.
سعر هاتف iPhone 11 Pro
ويتوفر الهاتف بألوان الاخضر والذهبي والأسود والأبيض، ويبلغ 999 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 980. 15 ألف جنيه مصرى.
هاتف iPhone SE
شاشة هاتف iPhone SE
يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ويعتبر شكله نفس شكل هواتف آيفون القديمة صغيرة الحجم، كذلك شكل تصميمه لا يتناسب مع تصميم الهواتف الذكية حيث أنه ضخم وسميك.
كاميرا هاتف iPhone SE
ويحتوى هاتف iPhone SE على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه. وبشكل عام، فإن نظام الكاميرا مشابه جدًا لنظام الكاميرا الموجود على هاتف iPhone XR من آبل منذ عام 2018، ولن تحصل الكاميرا على ميزات التصوير الفوتوجرافي الأكثر تقدمًا الموجودة في طرازات iPhone الأحدث من آبل.
معالج وبطارية هاتف iPhone SE والأداء
تميز هاتف iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل، وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط، ويحتوى الهاتف على زر بصمة الإصبع Touch ID للحماية بدلا من زر التعرف على الوجه Face ID .
سعر هاتف iPhone SE
ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ولكن وسيتوفر هاتف iPhone SE بثلاث نسخ وهى بسعة 64 GB و128 GB و256 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64 GB أى مايعادل حوالى 6450 ألف جنيه مصرى.