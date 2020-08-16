هل يستحق iPhone 11 pro المغامرة أم عليك التوفير وشراء iPhone SE .. فيديو

ويعمل بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13، ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG ويدعم تقنية الشاحن السريع، تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف.

ويعمل بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13، ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG ويدعم تقنية الشاحن السريع، تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف.

هاتف iPhone SE





شاشة هاتف iPhone SE

يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ويعتبر شكله نفس شكل هواتف آيفون القديمة صغيرة الحجم، كذلك شكل تصميمه لا يتناسب مع تصميم الهواتف الذكية حيث أنه ضخم وسميك.





كاميرا هاتف iPhone SE

ويحتوى هاتف iPhone SE على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه. وبشكل عام، فإن نظام الكاميرا مشابه جدًا لنظام الكاميرا الموجود على هاتف iPhone XR من آبل منذ عام 2018، ولن تحصل الكاميرا على ميزات التصوير الفوتوجرافي الأكثر تقدمًا الموجودة في طرازات iPhone الأحدث من آبل.





معالج وبطارية هاتف iPhone SE والأداء

تميز هاتف iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل، وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط، ويحتوى الهاتف على زر بصمة الإصبع Touch ID للحماية بدلا من زر التعرف على الوجه Face ID .





سعر هاتف iPhone SE

ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ولكن وسيتوفر هاتف iPhone SE بثلاث نسخ وهى بسعة 64 GB و128 GB و256 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64 GB أى مايعادل حوالى 6450 ألف جنيه مصرى.



