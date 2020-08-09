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تكنولوجيا

3 هواتف أندرويد بنفس سعر آيفون iPhone SE.. تعرف على الأفضل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:02 ص
3 هواتف أندرويد بنفس
3 هواتف أندرويد بنفس سعر آيفون iPhone SE
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ندى على
أصدرت شركة آبل هاتف آيفون  iPhone SE، منذ عدة أشهر، ورغم إصدرا العديد من الهواتف الاخرى المنافسة والرائدة، إلا أنه لا يزال يحتفظ ببريقه لإمكانته الكبيرة وسعره الرخيص، والذى كان مفاجأة للجميع، حيث أن iPhone SE هو أول هاتف حديث من آبل تصدره بسعر رخيص، كما وصفه المدير التنفيذى لشركة آبل بانه أسرع من أسرع أى هاتف أندرويد، ولكن تتشابه 3 هواتف أندرويد بنفس سعر آيفون iPhone SE. 

وتم إصدار العديد من الهواتف الأخرى، خاصة هواتف أندرويد، وأيضا  بنفس الثمن، ولكن بإمكانات مختلفة، ويبلغ ثمن هاتف iPhone SE 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى GB 64  أى مايعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ولكن هل الهواتف الأخرى التى بنفس ثمن آيفون iPhone SE بنفس إمكاناته؟، وإليك 3 هواتف أندرويد بنفس سعر آيفون iPhone SE


هاتف Galaxy A51 
مواصفات Samsung Galaxy A51 مراجعة الهاتف الجديد من شركة سامسونج
يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون أى حواف، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

ويتميز بكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، ، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، بمستشعر للعمق. 
Samsung Galaxy A51 silicone Case Soft Liquid silicone Case with ...
ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت، ويعمل Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10.  

هاتف  Google Pixel 4a
Google Pixel 4a release date, price and what we know | TechRadar
يأتى الهاتف شاشة قياس 5.8 بوصة من نوع IPS LCD ، وبجودة +FHD ، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية. 

ويحتوى على كاميرا خلفية أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي.
ويمتلك الهاتف معالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 730 بقوة 2.2 جيجاهرتز، والذى سيتاح فى نسختين، الأولى بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 6  جيجا بايت، والثانية بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجا بايت. 
Google Pixel 4a value and offers: How a lot does the Pixel 4a ...
ويتميز ببطارية 3080 مللى أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكى السريع بقوة  18 واط، عبر منفذ شحن USB-C، كما أن الهاتف سيصدر بنظام تشغيل Android 10، وقارىء بصمة إصبع تقليدي فى الخلف.

هاتف  OnePlus 7T 
OnePlus 7T Review: Best OnePlus Phone For Most People ...
ويأتى هاتف OnePlus 7T بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 ، ومعدل تحديث سرعة شاشة 90 هرتز، وأصبح سعر الهاتف مثل iPhone SE بعد التخفيض الكبير الذى حصل عليه.  

وتأتى الكاميرات ب 3 كاميرات خلفية الأولى بدقة  48 ميجا بيكسل ، والثانية ب 12 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة  16ميجا بيكسل.
OnePlus 7T now available for purchase in the US
ويتميز هاتف OnePlus 7T بمعالج من نوع + Snapdragon 855 ، وذاكرة عشوائية ب 8 جيجا بايت رام، وذاكرة مساحة داخلية ب 128 جيجا بايت ، وبنظام تشغيل Android 10 ، وبطارية 800. 3 مللى أمبير.
 
هاتف آيفون  iPhone SE 
iPhone SE 64GB White - Apple
يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ويعتبر شكله نفس شكل هواتف آيفون القديمة صغيرة الحجم. 

ويحتوى على  كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه. 
iPhone SE review: Classic iPhone design, but with 2020 processing ...
ويتميز باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 ،  وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط، ويحتوى الهاتف على  زر بصمة الإصبع Touch ID.

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