فريق DxOMark يختبر أداء كاميرا هاتف آبل iPhone SE 2020.. فيديو

آبل الرائد iPhone SE 2020، والذي يضم إعدادات كاميرا شبيهة لجهاز iPhone XR. نشر فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية، مراجعته لكاميرا هاتفالرائد iPhone SE 2020، والذي يضم إعدادات كاميرا شبيهة لجهاز iPhone XR.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يضم هاتف iPhone SE ، كاميرا بإمكانيات بسيطة التى تأتي بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة 1.8، ويدعم التركيز التلقائي، وتقنية تثبيت الصورة OIS، فضلا عن التكبير الرقمي إلى غاية ×5، إلى جانب كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 7 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 2.2.









وتقدم كاميرا هاتف iPhone SE ، أداء جيد في قياس التعرض والتباين، وذلك بفضل تقنية HDR التلقائية، مما يجعل الكاميرا الأساسية تقوم بعمل جيد في المشاهد الداخلية والخارجية، واثنى فريق DxOMark، على توازن اللون الأبيض الجيد والتشبع المناسب.





وفي الوقت نفسه، التصوير في الإضاءة المنخفضة ليس من بين نقاط قوة الهاتف iPhone SE 2020، بالإضاة إلى أنه لا يوجد وضع خاص للتصوير في الليل في الهاتف، بينما تعد الصور الشخصية الملتقطة بالكاميرا الأمامية مقبولة.





يذكر أن جهاز iPhone SE، يأتي بتصميم مستوحي من هاتف آبل السابق iPhone 8، من حيث المواصفات والشكل، مما يعني أنه يحتوي على شاشة بقياس 4.7 بوصة، مع حواف كبيرة في الأعلى والأسفل، وزر الصفحة الرئيسية مع Touch ID.





ويأتي هاتفiPhone SE، مزودا بكاميرا ومعالج أفضل من جهاز iPhone 8، ولكن بسعر أقل، وعلى الرغم من أنه يأتي بتصميم قديم نسبيًا، إلا أنه يحتوي على معالج آبل A13 Bionic، الموجود في سلسلة آيفون 11 ، مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 3 جيجابايت.





ويقدم هاتف iPhone SE، شاشة بقياس 4.7 بوصة، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، التي يمكنك تسجيلها بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامي بدقة 7 ميجابكسل.