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تكنولوجيا

آبل تكشف أخيرًا عن iphone 12 في هذا اليوم.. تفاصيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:01 م
آبل تكشف أخيرًا عن
آبل تكشف أخيرًا عن iphone 12 فى هذا اليوم...تفاصيل
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كريم جمال
كعادة كل عام خاصةً مع اقتراب حدث إطلاق شركة آبل الأمريكية لهاتفها الذكي الأشهر فى العالم آيفون، تبدأ التسريبات والإشعات فى الظهور حول شكل أو مواصفات أو سعر الهاتف.

إلا أن الأمر هذا العام ليس كذلك على الإطلاق، بعدما تسببت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذى نتج عنه توقف العديد من مصانعها فى الصين لفترات طويلة، بسبب مكافحة الفيروس وكبح جماحه لمنعه من الانتشار.

وظهر ذلك جليًا أثناء تأخر لإطلاق هاتف IPHONE SE 2020 عن ميعاده المحدد مسبقًا، و بحسب فون آرينا التقني، سيصدر هاتف آيفون 12 بفئاته المختلفة  فى 12 أكتوير، على أن يتم بدء الحجز الإلكتروني عقب أسبوع من الإطلاق قى 19 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن هواتف هواتف iPhone 12 بستأتى نفس notch النوتش الموجود منذ إصدار iPhone X والذى تم اصداره في عام 2017 ، كما تنوي آبل طرح آيفون 12 بدون شاحن أو سماعات للأذن.، حيث أن سماعات الأذن الخاصة بها ستكون بسعر منفصل عن سعر الهواتف.

كما أن سعر الجهاز لن يشمل الشاحن، ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت آبل ستستغنى أيضا عن كابل  Lightning أم لا، ولكن من المحتمل أن يكون بسعر منفصل أيضا.
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