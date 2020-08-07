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تكنولوجيا

شاهد.. تسريب أول صورة لشاشة OLED من هواتف iPhone 12

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:01 م
شاهد.. تسريب أول
شاهد.. تسريب أول صورة لشاشة OLED من هواتف iPhone 12
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ندى على
مع تأجيل شركة آبل لإطلاق هواتف آيفون iPhone 12  أكثر من مرة، خلال وقت قصير يترقب العديد من منتظرى هواتف آيفون  iPhone 12 رؤية أو سماع أى جديد عنها. 

وظهرت تسريبات على موقع تويتر قام بكشفها لأول مرة المسرب  Mrwhite ، وتشمل التريبات صورة لأول شكل حقيقى من شاشة OLED التى ستصدر لأول مرة في هواتف آيفون iPhone 12   القادمة. 


وتحتوى شاشة OLED على تقنيات عالية خاصة بإظهار الصور والألوان، والتعامل مع الإضاءة بشكل أفضل من شاشات LCD ، التى كانت تستخدمها آبل قبل ذلط في هواتفها السابقة، آخرها 11 iPhone  .   

وكانت شركة آبل قد واجهت صعوبات كثيرة متعلقة بشاشات OLED  حيث قامت بسداد ما يقرب من مليار دولار أمريكي لشركة سامسونج الكورية الجنوبية، وذلك بسبب شرائها شاشات من نوع OLED لهواتف آيفون أقل من المتفق عليه. 

ووفقا لموقع 9to5mac التقنى فإن آبل ستصدر iPhone 12 الأربعة بشاشات OLED، وهم  iPhone 12 و iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Max . 

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