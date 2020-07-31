رسميًا.. آبل تؤجل إطلاق هاتفها المنتظر iphone 12..تفاصيل

يبدو أن لعنة أزمة فيروس كورونا لحقت بشدة بشركة آبل عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، بعدما أعلنت الشركة المصنعة لأشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون، عن تأجيل إطلاق iphone 12 فى الميعاد المحدد له من قبل.
وبحسب موقع فون آرينا التقني، صرح لوكا مايستري المدير المالى لشركة آبل قائلًا" فى العام الماضي أطلقنا هاتف iphone 11 بالأسواق فى أواخر شهر سبتمبر.. إلا أنه هذا العام نتوقع أن يتأخر إطلاق النسخة الأحدث iphone 12 بأسابيع قليلة عن العام الماضي".
وهو الأمر الذى يرجح كفة التسريبات السابقة عن إطلاق iphone 12 فى منتصف شهر أكتوبر أو حتى نوفمبر القادم، وهو ما أكدته شركة كوالكوم المصنعة لمعالج هاتف آيفون الجديد، بعدما أعلنت تلقيها طلب بتأجيل تسليم 15% من شحنة المعالجات المخصصة لهواتف آبل الجديدة.
والسبب الرئيسي فىى ذاك هو توقف مصانع آبل لأكثر من مرة فى الصين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ونفس المر أعلنته شركة Foxconn المشرفة على تصنيع iphone 12.