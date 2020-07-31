AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رسميًا.. آبل تؤجل إطلاق هاتفها المنتظر iphone 12..تفاصيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:04 ص
رسميًا آبل تؤجل إطلاق
رسميًا آبل تؤجل إطلاق هاتفها المنتظر iphone 12..تفاصيل
Advertisements
كريم جمال
يبدو أن لعنة أزمة فيروس كورونا لحقت بشدة بشركة آبل عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، بعدما أعلنت الشركة المصنعة لأشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون، عن تأجيل إطلاق iphone 12 فى الميعاد المحدد له من قبل.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، صرح لوكا مايستري المدير المالى لشركة آبل قائلًا" فى العام الماضي أطلقنا هاتف iphone 11 بالأسواق فى أواخر شهر سبتمبر.. إلا أنه هذا العام نتوقع أن يتأخر إطلاق النسخة الأحدث iphone 12 بأسابيع قليلة عن العام الماضي".

وهو الأمر الذى يرجح كفة التسريبات السابقة عن إطلاق iphone 12 فى منتصف شهر أكتوبر أو حتى نوفمبر القادم، وهو ما أكدته شركة كوالكوم المصنعة لمعالج هاتف آيفون الجديد، بعدما أعلنت تلقيها طلب بتأجيل تسليم 15% من شحنة المعالجات المخصصة لهواتف آبل الجديدة.

والسبب الرئيسي فىى ذاك هو توقف مصانع آبل لأكثر من مرة فى الصين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ونفس المر أعلنته شركة Foxconn المشرفة على تصنيع iphone 12.

وسيأتى iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، بينما iPhone 12 Pro Max بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بالإضافة لهاتفي iPhone 12 بشاشة 5.4 بوصة، وشقيقه الأكبر iPhone 12 Plus بشاشة قياسها 6.1 بوصة.

جدير بالذكر أن سعر هواتف آيفون 12 سيكون كالتالى:

iphone 12 بـ 650 دولارا ما يعادل 10500 جنيه.
iphone 12 max مقابل 750 دولارا ما يعادل 12200 جنيه.
iPhone 12 Pro بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200.
iPhone 12 Pro Max يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.


رسميًا.. آبل تؤجل إطلاق هاتفها المنتظر iphone 12..تفاصيل
رسميًا.. آبل تؤجل إطلاق هاتفها المنتظر iphone 12..تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل هواتف ذكية يمكن شراؤها في 2020 .. تعرف عليها

عملاق شاومي POCO F2 Pro ينافس iPhone SE بهذه الإمكانيات.. تعرف على الأفضل.. فيديو

طرح آيفون 12 في سبتمبر بهذا الشاحن الجبار.. بقوة 20 واط

ستصدر بسعر أرخص.. تعرف على سعر هواتف iPhone 12 القادمة.. فيديو

طال انتظارها.. تعرف على أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020.. فيديو

مفاجآت هواتف آيفون القادمة .. iPhone 12 لن يصدر بشاحن أو سماعات للأذن .. فيديو

ترشيحاتنا

صورة نادرة للملك عبد العزيز وولي العهد بملابس الإحرام تشعل تويتر..شاهد

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

هاني شنودة: أول ألبوماتي مع محمد منير لم يحقق النجاح المطلوب.. فيديو

دعاء ذبح الأضحية والوقت الصحيح للنحر وشروط المضحي

تكبيرات عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر.. بث مباشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور