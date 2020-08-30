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تكنولوجيا

ملك الهواتف المتوسطة.. 5 مميزات في Galaxy A51 من سامسونج تجعله الأفضل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:01 ص
5 مميزات في Galaxy
5 مميزات في Galaxy A51 من سامسونج تجعله الأفضل
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ندى على
تتميز هواتف الفئة المتوسطة بعدد من المميزات أبرزها أنها تجمع بين السعر المناسب والإمكانات الكبيرة مثل البطارية ذات القدرة العالية، وجودة الكاميرات ودقة صورها، والشاشة الكبيرة، والمعالج الذى يضمن أداءا جيدا للهاتف الذكى. 

وبحسب موقع CNET  التقنى فقد اتجهت الشركات الكبيرة مثل شركات آبل وسامسونج وأوبو وشاومى لإنتاج هواتف ذكية من الفئة المتوسطة بشكل أكبر، والتركيز على إصدارها بميزات تنافس الهواتف الرائدة، ومن بين أفضل تلك الهواتف هو هاتف Galaxy A51 من شركة سامسونج والذى يتمتع ب 5 ميزات تجعله من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في 2020


1- الشاشة الكبيرة 

يأتى Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبجودة  +FHD ، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها. 

2- 4 كاميرات خلفية عملاقة وتسجيل فائق للفيديو 

يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بمستشعر للعمق. وتتمتع الكاميرا بالقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية. 

3- معالج قوى لأفضل أداء 
 
يتميز هاتف Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت.

4- بطارية قوية تدوم لأكثر من 20 ساعة  

 ويعمل هاتف Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، تدوم لأكثر من 20 ساعة، مع كابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10. 

5- سعر مناسب .. نفس سعر iPhone SE 

ويتوفر هاتف Galaxy A51  نسختين وهى بسعة 64 GB و128 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64GB  أى مايعادل حوالى 6.285 ألف جنيه، وهو نفس سعر هاتف iPhone SE.

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