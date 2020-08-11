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تكنولوجيا

أفضل هواتف الفئة المتوسطة مقارنة بين One Plus Nord و Redmi Note 9 Pro Max

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:59 ص
مقارنة بين هاتفي
مقارنة بين هاتفي One Plus Nord و هاتف ريدمي Note 9 pro
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ندى على
ينجذب العديد من راغبى شراء الهواتف الذكية إلى شراء هواتف الفئة المتوسطة لما تجمع به بين الإمكانات الجيدة الموجودة في أى هاتف ذكى وبين السعر المناسب للكثير من راغبى الشراء، ومن بين هذه الهواتف هاتفى Redmi Note 9 Pro Max و OnePlus Nord

وقامت شركة وان بلس الصينية، بإصدار تحفة فنية للهواتف المتوسطة وهو هاتف OnePlus Nord، أما شركة شاومى الصينية فعن طريق علامتها ريدمى قامت بإصدار واحد من أفضل هواتف ريدمى وهو Redmi Note 9 Pro Max، وفيما يلى مقارنة بين مميزات الهاتفين، وسعرهمها. 


هاتف OnePlus Nord 
 The OnePlus Nord is cheaper if you order it from Amazon ...
الشاشة 
OnePlus Nord review | Tom's Guide
ويأتى هاتف OnePlus Nord بشاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع OLED  ، وبدقة  1080 by 2400 بيكسل، بمعدل 20:9  وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتز، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة، وبنظام تشغيل أندرويد 10. 

الكاميرا 
OnePlus Nord vs. OnePlus 8 vs. 8 Pro: All the specs and how they ...
ويحتوى هاتف OnePlus Nord  على 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرات السيلفى ستكون الأولى أساسية بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بعدسة بزاوية واسعة.  

الأداء والبطارية 
OnePlus Nord hands-on: An affordable 5G phone that packs a hell of ...
يدعم هاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G، ويحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، وبطارية 4115 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط. 

السعر  
ويأتى هاتف OnePlus Nord بنسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 128/ 8 أما الثانية  12/256 ، وبسعر 460  دولار أمريكى لأصغر نسخة  أى ما يعادل حوالى 350 . 7 ألف جنيه مصرى. 

هاتف Redmi Note 9 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Case Ultra Hybrid– Spigen Inc

الشاشة  
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Review: Better than sibling, but not ...
ويأتى هاتف Redmi Note 9 Pro Max بشاشة قياس 6.67 بوصة وبدقة وبدقة + Full HD، وثقب أو نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. 

الكاميرات 
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max launched in India: Price ...
ويحتوى هاتف Redmi Note 9 Pro Max على كاميرا أساسية رباعية بدقة 64 و 8 و 5 و 2 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

الأداء والبطارية 
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max: The Latest Budgeted Flagship Device
ويمتلك Redmi Note 9 Pro Max معالجا قويًا من نوع Snapdragon 720G SoC، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 6 جيجابايت، بالإضافة لنظام أندرويد 10، بواجهة مستخدم MIUI 11، كما يأتى ببطارية سعة 5020 مللي أمبير، والتى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. 

السعر 
ويبلغ سعر الهاتف 3780 جنيه مصري، كما أن الهاتف يتوفر في  ثلاثة ألوان هى الأسود والأخضر الفيروزي والأزرق. 


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