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تكنولوجيا

لا تشتر هاتف ‏آيفون في هذا التوقيت.. تعرف على أفضل وقت للشراء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:00 م
لا تشتر هاتف ‏آيفون
لا تشتر هاتف ‏آيفون في هذا التوقيت .. تعرف على أفضل وقت
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ندى على
يفضل العديد من مستخدمى الهواتف الذكية وراغبى شراؤها، شراء هواتف آيفون على أى هواتف ذكية أخرى من أنظمة أندرويد، ويرجع لك لعدد من الأسباب، وهى السمعة التى تتمتع بها شركة آبل، والخصوصية التى تقدمها لأصحاب هذه الهواتف. 

ويعتبر العامل الأساسى المتحكم في شراء هواتف الآيفون هو السعر، فالسعر يحدد أى طراز أو موديل تستطيع شراؤه، ونظرا لأن هواتف آيفون غالية الثمن؛ فهناك أوقات معينة يجب الشراء فيها وأوقات لا يجب الشراء فيها على الإطلاق. 


وبحسب موقع  Business Insider فإن هذا الوقت من العام أى شهر أغسطس وسبتمبر وكذلك أكتوبر، لا يحبذ فيهم شراء هواتف آيفون على الإطلاق، لأن راغبى الشراء سيدفعون ثمن الهاتف الاصلى دون أى عروض أو خصومات، ويجب التركيز على 3 عناصر عند شراء هاتف آيفون : 
شراء هواتف آيفون وقت العروض والخصومات 

وتعتبر أفضل العروض لهواتف آيفون في شهر نوفمبر تحديدا الجمعة السوداء أو البلاك فرايدى Black Friday  ، وكذلك آخر شهر ديسمبر وأول يناير من كل عام تزمنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة. 

وقت نزول هواتف آيفون الجديدة 

وتعتزم شركة آبل إصدار مجموعة هواتفها الرائدة iPhone 12 في منتصف اكتوبر القادم، حيث من المنتظر أن تكون هناك عروض للخصومات نسبيا على بعض الموديلات القديمة، والدليل على ذلك أنه هند إصدار هواتف iPhone 11 العام الماضى، قامت بتخفيض هاتف iPhone XR من 750 دولار أمريكى إلى 600 دولار. 

شراء هواتف آيفون الرخيصة في الاوقات العادية 

ويجب على راغبى شراء هواتف آيفون إذا لم يكونوا يريدوا شراء هواتف مرتفعة السعر في معظم شهور السنة العادية وقت ثبوت الأسعار؛ عدم شراء هواتف آيفون غالية الثمن، حتى يكون باستطاعهم التبديل والتغيير في أى وقت عند توفر العروض، مثل شراء هاتف  iPhone SE  الذى أصدرته آبل مؤخرا، وهو أرخص هاتف آيفون موجود حيث يبلغ سعره حوالى 7000 جنيه مصرى. 

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