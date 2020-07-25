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تكنولوجيا

ثغرة في انستجرام تهدد خصوصية مستخدمي هواتف آيفون

السبت 25/يوليه/2020 - 11:31 م
ثغرة في انستجرام
ثغرة في انستجرام تهدد خصوصية مستخدمى هواتف آيفون
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ندى على
اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف آيفون من وجود ثغرة في تطبيق الصور Instagram انستجرام، تسمح لمؤشر الكاميرا بفتحها والتقاط الصور والفيديو، دون القيام بفتحها أو استخدامها. 

وحسب موقع The Verge فإن الثغرة حدثت لدى مستخدمى هواتف آيفون الذين يمتلكون أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS 14 ، الذى أعلنت عنه آبل مؤخرا، حيث سيتم تطبيقه بشكل رسمى في شهر سبتمبر القادم. 


وفسر عدد من المستخدمين ان هذه الثغرة قد تكون بسبب تخزين تطبيق انستجرام معلومات المستخدمين، و بيانات البحث على حافظة clipboard مثلما فعلت تطبيقات تيك توك ولينكد إن وريديت Reddit وغيرها من التطبيقات. 

وجاء تصريح المتحدث الرسمى باسم انستجرام بأن هذه الأمر  ثغرة في نظام تشغيل iOS 14 الذى يتم تجريبه حاليا، وليس اختراقاً سواء من من قبل التطبيق أو من جهات أخرى. 

وأضاف أن الثغرة عبارة عن خطأ في نظام  iOS 14 Beta و أن التطبيق يعمل على إصلاحه، ولكن تطبيق انستجرام لم يصل لصور المستخدمين، ولا إلى الكاميرا، كما أنهم لايقومون بتسجيل أى محتوى. 

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