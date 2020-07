تويتر يصدر خاصية co-Fleets الشبيهة بقصص إنستجرام.. صور

وتتميز خاصية co-Fleets بأنها تمكن المستخدمين الآخرين من التعليق عليها، كما يمكن للمستخدم الأصلى أيضا الرد من خلالها، وتعتبر هذه الخاصية محورية لموقع تويتر حيث يمكن التعبير فيها عن أحداث مؤقتة أو طارئة ثم تنتهى بعد 24 ساعة.

وتعد خاصية co-Fleets طريقة جديدة لتمكين المستخدمين من التحاور عبر الرسائل المباشرة في القصة بدلا من التحاور عبر التغريدات العادية، ومشاركة أفكارهم وقصصهم بشكل يومى ومؤقت.

Twitter is working on text colors for Fleets, new UI that looks like the other app, and showing username below the Fleets list pic.twitter.com/lSdDwYsloY