تويتر يصدر خاصية co-Fleets الشبيهة بقصص إنستجرام.. صور

يعتزم موقع تويتر Twitter إصدار خاصية co-Fleets التى تشبه قصص انستجرام Stories، لجميع مستخدميه في كل أنحاء العالم، بعد إطلاقها في الهند وعدد من الدول الأخرى الشهر الماضى.









وبحسب موقع TechRadar فإن تويتر يختبر ميزة co-Fleets حاليا في البرازيل، ومن ثم التوسع في تعميمها، وتشبه خاصية co-Fleets قصص انستجرام التى تظهر لمدة 24 ساعة يستطيع المستخدم فيها نشر رأيه في موضع معين.

















وتتميز خاصية co-Fleets بأنها تمكن المستخدمين الآخرين من التعليق عليها، كما يمكن للمستخدم الأصلى أيضا الرد من خلالها، وتعتبر هذه الخاصية محورية لموقع تويتر حيث يمكن التعبير فيها عن أحداث مؤقتة أو طارئة ثم تنتهى بعد 24 ساعة.









وتعد خاصية co-Fleets طريقة جديدة لتمكين المستخدمين من التحاور عبر الرسائل المباشرة في القصة بدلا من التحاور عبر التغريدات العادية، ومشاركة أفكارهم وقصصهم بشكل يومى ومؤقت.









وكان أول من اكتشف أن موقع تويتر يعمل على هذه الخاصية لإصدارها لأكثر من دولة هو المسرب Amrith Shanbhag ، حيث قام بنشر عدة صور للمستخدمين الذين حصلوا على النسخة التجربيبة للميزة، كما قالت المسربة الشهيرة جين وونج أن تويتر سيوفر الميزة بلونين مختلفين.





Twitter is working on text colors for Fleets, new UI that looks like the other app, and showing username below the Fleets list pic.twitter.com/lSdDwYsloY — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 3, 2020