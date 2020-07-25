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تكنولوجيا

صدمات لا تنتهى.. آبل تؤجل إطلاق هواتف iPhone 12 للمرة الثانية

السبت 25/يوليه/2020 - 01:01 ص
مرة أخرى آبل تؤجل
مرة أخرى آبل تؤجل إطلاق هواتف iPhone 12
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ندى على
لا تزال الصدمات تتوالى على محبى ومنتظرى هواتف آيفون القادمة iPhone 12 فبعد أن تم الكشف عن أن الهواتف لن تأتى بشواحن او سماعات، وأنها ستأتى بأسعار منفصلة، وكشفت تقارير عن أن آبل ستؤجل إطلاق هواتف iPhone 12. 

وبحسب موقع Market Watch فإن شركة Apple  آبل قررت تأجيل إطلاق هواتفها iPhone 12  إلى النصف الأخير من شهر أكتوبر القادم بدلا من شهر سبتمبر، على أن تطرحها في الاسواق في شهر نوفمبر. 


وتعانى آبل تخبطا كبيرا في تحديد ميعاد محدد لإطلاق هواتف iPhone 12، حيث توقفت عمليات الإنتاج أكثر من مرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، كما أغلقت مصانعها الرئيسية في الصين، بالإضافة إلى معظم متاجرها حول العالم، مما أدى إلى التسبب في خسائر كبيرة لها. 

وكان من المقرر أن تعقد آبل مؤتمرا (أون لاين) أيام 8 و 9 سبتمبر القادم، لعرض فيه هواتف iPhone 12 و الجيل الثامن من آيباد، وساعتها الذكية Apple Watch Series 6 . 

وذكرت تقارير أن شركة آبل قد بدأت عن طريق مصنعها Apple Foxconn في الهند في البدء في تصنيع هواتف iPhone 11، وذلك للمرة الأولى، منذ إعلان الشركة قرارها بالاتجاه إلى التصنيع في الهند، في إطار خطتها لإنهاء اعتمادها على الصين، حيث ستقوم الشركة باستثمار حوالى مليار دولار في الهند في الفترة الحالية.
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