صدمات لا تنتهى.. آبل تؤجل إطلاق هواتف iPhone 12 للمرة الثانية

لا تزال الصدمات تتوالى على محبى ومنتظرى هواتف آيفون القادمة iPhone 12 فبعد أن تم الكشف عن أن الهواتف لن تأتى بشواحن او سماعات، وأنها ستأتى بأسعار منفصلة، وكشفت تقارير عن أن آبل ستؤجل إطلاق هواتف iPhone 12.





وبحسب موقع Market Watch فإن شركة Apple آبل قررت تأجيل إطلاق هواتفها iPhone 12 إلى النصف الأخير من شهر أكتوبر القادم بدلا من شهر سبتمبر، على أن تطرحها في الاسواق في شهر نوفمبر.





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وتعانى آبل تخبطا كبيرا في تحديد ميعاد محدد لإطلاق هواتف iPhone 12، حيث توقفت عمليات الإنتاج أكثر من مرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، كما أغلقت مصانعها الرئيسية في الصين، بالإضافة إلى معظم متاجرها حول العالم، مما أدى إلى التسبب في خسائر كبيرة لها.





وكان من المقرر أن تعقد آبل مؤتمرا (أون لاين) أيام 8 و 9 سبتمبر القادم، لعرض فيه هواتف iPhone 12 و الجيل الثامن من آيباد، وساعتها الذكية Apple Watch Series 6 .



