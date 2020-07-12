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تكنولوجيا

آبل تبدأ إنتاج نظارات وسماعات بتكنولوجيا الواقع المعزز لربطها بهواتف iPhone 12

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:07 م
بل تبدأ عملية انتاج
بل تبدأ عملية انتاج نظارات وسماعات رأس بتكنولوجيا الواقع الم
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ندى على
تعمل شركة آبل Apple مع شريكتها  شركة فوكسكون التايوانية على إجراء عدد من الاختبارات لبدء عملية الانتاج الضخم لنظارتها القادمة بتكنولوجيا الواقع المعزز، والتى ستصدرها العام القادم 2021. 

وحسب موقع Business Insider فإن آبل إلى جانب نظارات الواقع المعزز ستقوم بالعمل على  تطوير سماعة رأس مدمجة بتكنولوجيا الواقع المعزز AR مع تكنولوجيا الواقع الافتراضى VR، مع خطة لإطلاقها عام 2022 . 


ويعتبر التصميم الأولي لسماعة الرأس AR / VR نظام فائق القوة ، لاحتوائه على رسومات وسرعات معالجة غير موجودة في أى منتجات  قابل للارتداء حتى الآن، بالتعاون مع شركات ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا الواقع المعزز، والتى قامت آبل بشرائها في شهر مايو الماضى.

ومن المفترض أن تقوم شركة آبل بشحن 10 مليون نظارة بتكنولوجيا الواقع المعزز، خلال العام الأول من الإطلاق فقط ، كما أنها ستقوم بإدارة الأجهزة من المنزل والتحكم فيها.

وستقوم آبل بربط هواتف iPhone 12 التى ستصدر في نهاية العام مع نظارات الواقع المعزز  وكذلك مع سماعات الرأس، وبعض إصدارتها الأخرى، بحيث يتم التحكم تقريبا في كل شئ من خلال ربطهما ببعضهما البعض.  

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