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تكنولوجيا

ثورة تكنولوجية جديدة بإصدار آبل سماعة رأس بتكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:02 ص
آبل تصدر سماعة رأس
آبل تصدر سماعة رأس بتكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضى
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة آبل Apple تعمل على تطوير سماعة رأس مدمجة بتكنولوجيا الواقع المعزز AR مع تكنولوجيا الواقع الافتراضى VR، مع خطة لإطلاقها عام 2022، الأمر الذى سيحدث ثورة تكنولوجية في عالم الأجهزة الذكية. 

وبحسب وكالة بلومبرج  فإن سماعة الرأس ستأتي بشاشات فائقة الدقة، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على المستخدم تمييز العالم الافتراضي عن العالم الحقيقي لجعل التجربة أكثر واقعية.


وستحتوى النظارة على نظام مكبر صوت سينمائي، كما ستحتوى على على متجر تطبيقات خاص بها سيركز على الألعاب ، والقدرة على بث مقاطع الفيديو ، وإمكانية العمل كجهاز اتصالات للاجتماعات الافتراضية.

ويعتبر التصميم الأولي لسماعة الرأس AR / VR هو نظام فائق القوة ، لاحتوائه على رسومات وسرعات معالجة غير موجودة في أى منتجات  قابل للارتداء حتى الآن، بالتعاون مع شركات ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا الواقع المعزز، والتى قامت آبل بشرائها في شهر مايو الماضى. 

ومن المحتمل أن تصدر آبل سماعة الرأس بسعر متوسط نسبيا وهو 500 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 8080 ألف جنيه مصرى، لتكون مناسبة لعدد كبير من المستخدمين. 

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