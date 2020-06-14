بطلب من الحكومة الصينية .. متجر آبل يزيل تطبيقات بالبث الإذاعي بودكاست

قال مديرو عدد من تطبيقات البث الإذاعى البودكاست podcast إن شركة آبل حذفت عددا من التطبيقات من على متجر التطبيقات الخاص بها App Store في الصين، بناء على طلب من الحكومة الصينية.





وبحسب وكالة بلومبرج فإن مديرو تطبيقات Pocket Casts و Castro وعدد من تطبيقات البودكاست الأخرى، قالوا في بيان لهم على تويتر" إننا نعتقد أن البث الصوتي يجب أن يظل وسيطًا مفتوحًا وخاليًا من الرقابة الحكومية، وإن شركة آبل قامت بحذف التطبيقات بعد يومين من إبلاغ الحكومة الصينية لها".





وصرحت شركة آبل ، في وقت سابق، بأن التطبيقات تضم محتوى غير قانوني في الصين، لا يتماشى مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC .





وواجهت شركة آبل انتقادات عديدة بسبب إزالتها عدد من التطبيقات الأخرى من App Store في الصين، بلغت أكثر من 194 تطبيق، منها تطبيق للألعاب، كما أزلت تطبيق Skype لمكالمات الفيديو في وقت سابق.





وتعتبر تطبيقات البودكاست عبارة عن إذاعه صوتية أو محتوي صوتي متوفر علي الإنترنت، يختلف عن الراديو في أنه يمكن للمسخدمين سماعه في أي وقت وليس عند البث المباشر.



