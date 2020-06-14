AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بطلب من الحكومة الصينية .. متجر آبل يزيل تطبيقات بالبث الإذاعي بودكاست

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:09 ص
آبل تزيل عدد من تطبيقات
آبل تزيل عدد من تطبيقات البث الإذاعى بودكاست على متجرها
Advertisements
ندى على
قال مديرو عدد من تطبيقات البث الإذاعى البودكاست podcast إن شركة آبل حذفت عددا من التطبيقات من على متجر التطبيقات الخاص بها App Store في الصين، بناء على طلب من الحكومة الصينية. 

وبحسب وكالة بلومبرج فإن مديرو تطبيقات Pocket Casts  و Castro وعدد من تطبيقات البودكاست الأخرى، قالوا في بيان لهم على تويتر" إننا نعتقد أن البث الصوتي يجب أن يظل وسيطًا مفتوحًا وخاليًا من الرقابة الحكومية، وإن شركة آبل قامت بحذف التطبيقات بعد يومين من إبلاغ الحكومة الصينية لها".
 

وصرحت شركة آبل، في وقت سابق، بأن التطبيقات  تضم محتوى غير قانوني في الصين، لا يتماشى مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC . 

وواجهت شركة آبل انتقادات عديدة بسبب إزالتها عدد من التطبيقات الأخرى من App Store في الصين، بلغت  أكثر من 194 تطبيق، منها تطبيق للألعاب، كما أزلت تطبيق Skype لمكالمات الفيديو في وقت سابق. 

وتعتبر تطبيقات البودكاست عبارة عن إذاعه صوتية أو محتوي صوتي متوفر علي الإنترنت، يختلف عن الراديو في أنه يمكن للمسخدمين سماعه في أي وقت وليس عند البث المباشر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تأمر بإزالة تطبيق يمكن المستخدمين من الدخول على فيسبوك وتويتر

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

بمناسبة شهر رمضان..آبل توفر ميزة جديدة ليلًا ونهارًا عبر App Store

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيق لتنظيم أوقات العمل خلال رمضان.. هواتف iPhone 12 تحتوى على ماسح للبصمة تحت الشاشة

آبل تطلق تحديثاً مهماً لتطبيق الدعم Apple Support لأجهزة آيفون وأبياد

ترشيحاتنا

هل من مزيد.. شاهد رسالة شريهان لـ آمال ماهر بعد حفلتها أمام الأهرامات

تطعيم 1100 متطوع .. طبيب مصري بأوكسفورد: ننتظر نتيجة لقاح كورونا آخر يوليو .. فيديو

ألوان فساتين صيف 2020.. تعرفي عليها

نجم الأهلي السابق يوضح سبب عدم التجديد لـ فايلر.. فيديو

متى يكون سجود السهو بعد السلام؟.. كيفيته وحكمه

فستان قصير.. ابنة أحمد الفيشاوي بجلسة تصوير مثيرة للجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور