آبل تطلق تطبيقًا جديدًا لحماية بطاريات أجهزتها

معرفة حالة بطارياتهم ومتى يحتاجون لتغييرها، مثلما دشنت ذلك مسبقًا فى آيفون، نفس الأمر لأجهزة الكومبيوتر العاملة بنظام MacOS لتحسين أداء وعمل البطارية. كشفت شركة آبل الأمريكية عن خبر سار لكل محبي منتجاتها حول العالم، حيث إنها تنوي إدخال تطبيق Battery Health إلى ساعاتها الذكية، التى ستعمل بنظام WatchOS 7 الجديد، لمساعدة عملائها فى





وبحسب CNET التقني، كانت آبل قد أطلقت تطبيق Battery Health عام 2018، لمواجهة الانتقادات المتزايدة لها بإبطاء عمل بطاريات أجهزة iphone، لتؤكد وقتها أنا التطبيق الجديد سيوضح للمستخدم باستمرار مدى كفاءة بطاريته، ومتى يتعين عليه تغييرها بالكامل للحفاظ على هاتفه.





و كشفت آبل أن تفعيل الخاصية الجديدة على ساعاتها التى تحمل نظام WatchOS 7، سيتم من خلال انضمام المستخدمين أولا لبرنامج المطورين، حيث تطلق الشركة فى يوليو الحالى البرنامج التجريبى لتلك الساعات، لحين صدور النسحة الرسمية خلال الخريف القادم.





و بشكل عام ، يمكن معرفة حالة البطارية عبر فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى الأسفل للنقر على أيقونة بطارية، ثم الضغط على تطبيق Battery Health، الذى سيظهر حينها كفاءة البطارية بالنسبة المئوية، إلى جانب بعض النصائح عن كيفيه رفع كفائتها.





و بعيدًا عن الساعات ظهر التطبيق الجديد أيضا فى الإصدارات التجريبية لنظام iOS 14، حيث يبدأ الجهاز من تلقاء نفسه بتشغيل نظام إبطاء عمل البطارية، عندما يخبره التطبيق بتراجع كفائتها عن المعتاد.





أما بالنسبة لأجهزة Mac، فقد تم إضافة الخاصية الجديدة لها بالفعل منذ إصدار MacOS 10.15.5 في أبريل الماضي، ولكن مع ترقب الإعلان عن جهاز MacOS Big Sur، قدمت الشركة أدوات جديدة لمساعدة المستخدمين فى التعرف على أكثر التطبيقات استنزافا للبطارية.



