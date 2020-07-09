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تكنولوجيا

حمل تحديث ios 14 الجديد على آيفونك قبل إطلاقه رسميًا

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:02 م
حمل تحديث ios 14
حمل تحديث ios 14 الجديد على آيفونك قبل إطلاقه رسميًا
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كريم جمال
منذ كشفت شركة آبل الأمريكية عن أحدث أنظمة تشغيلها ios 14 الشهر الماضى بمؤتمرها السنوي للمطورين، و تقديمها للعديد من المزايا الإستثائية التى ستحول تجربة إستخدام إصحاب هواتف آيفون للأفضل تمامًا، لدرجة أن هاتفك سيتحول لأندرويد مع الإستمتاع بنفس ميزات منتجات آبل.

وبحسب تك رادار التقني، يمكنك التحميل النسخة التجريبة من ios 14 المخصصة للمطروين، والتى ستكون على مسؤليتك أنت، لأنها تخضع للإختبار على أن يتم تدشين النسخة الرسمية فى حدث إطلاق هاتف آيفون 12 القادم.

وبزيارة هذا الرابط يمكنك تحميل النظام الجديد عن طريق إدخال حساب آبل الخاص بك وكلمة المرور، ثم خيار  Get Started، والضغط على موافقة من هاتفك و الإنتظار لإكتمال التحميل.

جدير بالذكر أن آبل جمعت بين الآيفون والأندرويد في نظام iOS 14 ، باقتباسها العديد من مزايا الأندرويد ودمجها في أجهزتها، وهو ما كان يطالب به مستخدمو آبل من قبل، وفيما يلى مزايا iOS 14 التى اقتبستها آبل من آيفون ودمجتها لتجمع بين الآيفون والأندرويد: 


ميزة Widgets وتخصيص الشاشة الرئيسية  

ميزة widgets تتيح ترتيب التطبيقات مختلفة الأحجام عن طريق وضعها في أي مكان على الشاشة باللمس، وهو الأمر الذى لم يكن متوفرا من قبل، وهو ما كان موجودا في بعض هواتف أندرويد من قبل، وتعد بعض الخصائص مثل إضافة الطقس أو الأخبار أو الشاشة الرئيسيةعلى نظام iOS  موجودة منذ فترة كبيرة على هواتف أندرويد. 

تطبيق App Library 

وسيكون تطبيق App Library بمثابة مكتبة لتجميع التطبيقات تقوم تلقائيًا بفرز التطبيقات إلى مجلدات فئة كبيرة أو قائمة قابلة للبحث، يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من بقية الشاشات الرئيسية عن طريق إخفاء الصفحات، ويتشابه تطبيق App Library  مع تطبيق app drawer من أندرويد وهو عبارة عن نوع من كتالوج  يضم جميع التطبيقات التي قمت بتنزيلها،  ويمكنك بعد ذلك اختيار التطبيقات التي تظهر أو لا تظهر على شاشتك الرئيسية.

ميزة النسخ الصوتى 

وتعتبر الميزة عبارة عن التحدث إلى الشاشة ، وستقوم الشاشة بالإملاء وكتابة الكلمات التى ذكرت، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وتعتبر هذ الخاصية عبارة عن اقتباس كامل من Google Assistant مساعد جوجل الصوتى. 
 
ميزة Picture-in-picture video أو فيديو صورة داخل صورة 

وهى عبارة عن إذا كنت تشاهد فيديو YouTube، ويرسل لك أصدقاؤك رسالة، سيكون عليك الضغط فوق الإشعار، وسيتم إيقاف تشغيل الفيديو وفتح الرسالة، وكانت هذه الخاصية على هواتف أندرويد مثل فترة ولكن تم ايقافها. 

تطبيق الترجمة 

وتخلت آبل عن تطبيق الترجمة Google Translate، وقامت باستبداله بتطبيق آخر منافس مباشر ، قادر على ترجمة الكلام والنص في وضع عدم الاتصال بـ 11 لغة، ولكن بحسب الخبراء فإن تطبيق آبل الجديد  يعتمد اعتمادا كليا على تطبيق Google Translate. 
ميزة App Clips 

وتتيح الميزة للمستخدمين إمكانية تصفح التطبيقات ومعرفة خصائصها دون تنزيل التطبيق نفسه، ستكون عبارة عن تطبيق حجمه أقل من  10 ميجا بايت، وعند ستنزيله سيكون بإمكان المستخدمين تصفح كل المميزات في التطبيقات التى يريدونها بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها في الرسائل دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق أو حتى فتحه، وهذه الخاصية كانت أطلقتها جوجل في مؤتمر لها وتسمى ب Instant Apps . 

تجربة أى بريد إلكترونى 

وستسمح آبل للمستخدمين باستبدال تطبيق البريد Mail بخيارات أخرى  مثل تطبيقات  Gmail أو Outlook كتطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي، في خطوة يبدو فيها أن آبل قامت بتخفيف بعض السيطرة على نظامها لصالح المستخدمين.

تجربة أى متصفح للويب

وسيمكن للمستخدمين اختيار متصفح ويب آخر غير الموجود في هواتف آيفون مثل متصفحات Chrome أو Firefox أو أي متصفح ويب آخر تابع لجهة خارجية كخيار افتراضي لفتح روابط الويب بدلًا من Safari سفارى.
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