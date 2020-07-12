آبل تخطط لإطلاق أجهزة لاب توب MacBook Pro وAir بمعالجات ARM نهاية العام

كشفت تقارير أن شركة آبل Apple تخطط لإطلاق جهازين لاب توب MacBook Pro مقاس 13.3 بوصة، وجهاز MacBook Air ، بمعالجات ARM الجديدة، في الربع الرابع من العام الحالى 2020.





وبحسب موقع The Next Web فإن نماذج أجهزة اللابتوب MacBook Pro وكذلك MacBook Air سيتم إصدار موديلات منها هذا العام، على أن يتم إصدارات أخرى منها في العام القادم 2021.





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وستكون أجهزة اللاب توب أول أجهزة تصدرها آبل بمعالج ARM الخاص بها بعد قرارها التحول من معالجات شركة إنتل، حيث من المتوقع أن الاعتماد على معالجات ARM سيعزز أداء الأجهزة القادمة بنسبة من 50 إلى 100 % مقارنة بمعالجات إنتل.





وكانت شركة آبل ، قد كشفت لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2020 عن استغنائها رسميًا عن معالجات إنتل الشهيرة، والاعتماد على معالجات من إنتاجها.





كما أن آبل أعلنت عن اعتزامها تزويدها أجهزة آيفون وآيباد الجديدة لمعالجات الجديدة ARM ، الأمر الذى سيعطيها سرعة وأداء أسرع وأقوي بكثير من الإصدارات السابقة.



